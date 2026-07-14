Rasti i penalltisë ndaj Yamal - eksperti i gjykimit jep verdiktin
Penalltia e fituar nga Spanja në gjysmëfinalen e Kupës së Botës ndaj Francës ka shkaktuar diskutime, por sipas analistit të gjyqtarëve, Alfonso Pérez Burrull, vendimi i gjyqtarit ishte i drejtë.
Rasti ndodhi në pjesën e parë, kur mbrojtësi francez Lucas Digne tentoi të largonte topin brenda zonës, por në përpjekje për ta bërë këtë goditi këmbën e Lamine Yamalit, i cili shfrytëzoi kontaktin për të fituar penallti.
Sipas ish-gjyqtarit spanjoll, ndërhyrja ishte e qartë dhe nuk kishte shumë hapësirë për diskutim.
"Është një penallti shumë e qartë. Lojtari francez e godet Lamine Yamalin në këmbë pa e parë atë. Ishte një gabim nga Digne", deklaroi Burrull.
Did Lamine Yamal handball before digne kicked him??? Not sure whether its a penalty pic.twitter.com/wXkzqDXb0B
— Danis (@DanisMCFC) July 14, 2026
Ai shtoi se kontakti i mbrojtësit francez me sulmuesin spanjoll ishte i mjaftueshëm për të akorduar goditjen nga pika e bardhë.
Ky vendim rezultoi vendimtar në sfidën mes Spanjës dhe Francës, pasi i dha mundësinë "La Roja"-s të kalojë në avantazh në pjesën e parë të një prej ndeshjeve më të rëndësishme të Kupës së Botës. /Telegrafi/