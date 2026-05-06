A po bën Kim Kardashian pushim nga provimi i jurisprudencës? Burimet pohojnë se ajo nuk do të hyjë sërish në provim
Ylli i reality show-t, Kim Kardashian, po bën një pushim nga dhënia e provimit të jurisprudencës në Kaliforni, pas përpjekjes së saj të dështuar vitin e kaluar.
Konkretisht, burimet pohojnë se Kim nuk e dha provimin në shkurt dhe se nuk planifikon të dalë përsëri në korrik. Sipas raportimeve, megjithëse kandidatët kanë dy përpjekje në vit, Kardashian nuk planifikon të provojë përsëri deri në vitin 2027.
Përfaqësuesi i saj nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave të medias.
Kardashian e ka dhënë vetëm një herë provimin e avokatisë shtetërore të Kalifornisë deri më tani. Më parë, ajo e kishte dhënë tri herë të ashtuquajturin provim "baby jurist", i cili është i detyrueshëm për të vazhduar arsimin e saj ligjor, dhe e kaloi atë vetëm në përpjekjen e katërt në vitin 2021.
Kim, e cila luan gjithashtu rolin e një avokateje në serialin televiziv "All's Fair", më parë pranoi se dështoi në provimin e jurisprudencës në Kaliforni pasi u përpoq në korrik. Më pas ajo e ndau lajmin nëpërmjet Instagram-it.
"Epo, unë nuk jam ende avokate. Thjesht luaj rolin e një avokateje të veshur shumë mirë në televizion. Kam punuar për gjashtë vjet dhe jam ende plotësisht e përkushtuar derisa të kaloj provimin e jurisprudencës. Nuk ka rrugë të shkurtra, nuk ka dorëzim, vetëm më shumë studim dhe akoma më shumë vendosmëri", zbuloi ajo në atë kohë.
Sipas raportimeve, vendimi për të bërë një pushim nuk është surprizë për ata që e ndjekin Kim-in. Në dhjetor, ajo tha hapur se dështimi ia tronditi vetëbesimin.
"Më duhej një minutë për ta përpunuar dhe pikërisht kur mora rezultatet, nuk u ndjeva mirë. Ndihesha shumë në siklet dhe nuk kisha vetëbesim për një kohë", tha ajo në dhjetor.
Ajo shpjegoi gjithashtu se donte ta informonte vetë publikun përpara se rezultatet të bëheshin të disponueshme në internet.
Kardashian foli më parë për procesin e vështirë të të nxënit në reality show "The Kardashians", ku me lot në sy përshkroi se sa e lodhshme ishte përgatitja, duke deklaruar se e kishte të vështirë ta përballonte fizikisht këtë përpjekje dhe se studimi ishte një sfidë serioze për të. /Telegrafi/
