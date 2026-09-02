A kanë bërë rivalët mjaftueshëm në afatin kalimtar për ta ndalur Arsenalin?
Arsenali e ka nisur sezonin e ri të Ligës Premier me dy fitore dhe, me mbylljen e afatit kalimtar veror, “Topçinjtë” duken sërish si skuadra për t’u mposhtur në garën për titull.
Skuadra e Mikel Artetës e përfundoi afatin kalimtar pa shumë zhurmë në ditën e fundit, pasi kishte mbyllur pjesën më të madhe të punës më herët.
Ndërkohë, rivalët kryesorë kanë qenë shumë aktivë në treg, duke investuar shuma të mëdha për të riformatuar skuadrat dhe për t’i dhënë një goditje serioze luftës për titull.
Por sa i fortë është Arsenali pas afatit kalimtar? Dhe a kanë bërë rivalët mjaftueshëm për ta ndalur kampionin në fuqi?
Arsenal – skuadra për t’u mposhtur?
Arsenali tentoi të transferonte sulmuesin argjentinas të Atletico Madridit, Julian Alvarez, por përpjekja nuk rezultoi e suksesshme.
Pavarësisht interesimit të londinezëve, Atletico Madrid nuk pranoi ta lejonte largimin e tij, ndërsa vetë Alvarez kishte preferuar një kalim te Barcelona.
Në fund, marrëveshja nuk u realizua dhe kjo mund të jetë një nga pikat e pakta ku Arsenali mund të ketë ende një dobësi – mungesën e një sulmuesi që garanton vazhdimisht gola.
Megjithatë, në pjesët e tjera të fushës, skuadra e Artetës duket jashtëzakonisht e kompletuar.
Arsenali i ka fituar dy ndeshjet e para të kampionatit, ndaj Coventry Cityt dhe Aston Villas, ndërsa më herët kishte mposhtur bindshëm Manchester Cityn në Community Shield.
Afati kalimtar veror ka qenë gjithashtu shumë pozitive. Bruno Guimaraes, i transferuar nga Newcastle United për 75 milionë paund, tregoi menjëherë cilësitë e tij në fitoren minimale ndaj Aston Villas, duke sjellë kreativitet, pasime që çajnë linjat dhe një agresivitet të madh në mesfushë.
Në mbrojtje, ardhja e Ezri Konsas nga Aston Villa i jep skuadrës cilësi dhe stabilitet, ndërsa Christos Tzolis, edhe pse pati një paraqitje të vështirë ndaj Villas dhe u zëvendësua në pjesën e parë, ka treguar potencial për të qenë një armë e rëndësishme në krahun e majtë.
Arsenali mund të mos ketë arritur transferimin e Alvarezit, por kjo nuk duket të jetë një goditje vendimtare.
Në përfundim të afatit kalimtar, “Topçinjtë” mbeten skuadra më e kompletuar dhe favoritja kryesore për të mbrojtur titullin.
Manchester City – rindërtim i madh pas epokës Guardiola
Manchester City ka kaluar një ndryshim të madh këtë verë.
Pep Guardiola u largua pas një dekade në krye të skuadrës dhe u zëvendësua nga Enzo Maresca, ndërsa nga klubi u larguan edhe disa prej emrave kryesorë të viteve të lavdishme, mes tyre Rodri, Bernardo Silva, John Stones dhe Jack Grealish. Megjithatë, ambicia e Cityt mbetet e njëjtë.
Klubi ka qenë jashtëzakonisht agresiv në afatin kalimtar, duke investuar shuma të mëdha për të rindërtuar skuadrën dhe për të mbetur në garë për titull.
City shpenzoi 125 milionë paund për Enzo Fernandezin, duke barazuar rekordin britanik të transferimeve, ndërsa më herët kishte paguar 116 milionë paund për mesfushorin anglez Elliot Anderson nga Nottingham Forest.
Në skuadër u bashkuan gjithashtu Iliman Ndiaye nga Evertoni për 65 milionë paund, talenti 18-vjeçar maroken Ayyoub Bouaddi nga Lille për 85.6 milionë paund dhe Allan Elias nga Palmeiras.
Transferimi i Fernandezit e çoi shpenzimin total të Manchester Cityt në një rekord prej 458 milionë paundësh vetëm gjatë këtij afati kalimtar, duke kaluar rekordin e Liverpoolit prej 415 milionë paundësh nga vera e kaluar.
City, megjithatë, ka arkëtuar rreth 300 milionë paund nga shitjet, duke treguar përmasat e ndryshimit që ka ndodhur në skuadër.
Pavarësisht largimeve të shumta, Manchester City ende ka shumë cilësi dhe duket i aftë për të zhvilluar një luftë serioze për titullin.
Chelsea – shumë investime dhe një skuadër me potencial
Chelsea humbi Enzo Fernandezin në drejtim të Manchester Cityt për 125 milionë paund, por kjo nuk e zbeh një afat kalimtar shumë aktiv.
Trajneri i ri Xabi Alonso ka marrë mbështetje të madhe nga drejtuesit e klubit dhe ka nisur sezonin me dy fitore.
Një prej problemeve të hershme ishte porta. Paraqitja e Robert Sanchez në fitoren ndaj Fulhamit e bindi Alonson se duhej të ndërhynte, ndaj Chelsea transferoi Emiliano Martinezin nga Aston Villa.
Në sulm, Morgan Rogers, i blerë nga Aston Villa për 117 milionë paund, ka krijuar një treshe shumë të rrezikshme me Cole Palmer dhe Joao Pedron.
Në mbrojtje, Maxence Lacroix është një tjetër përforcim cilësor, ndërsa Chelsea ka ndryshuar edhe strategjinë duke sjellë lojtarë me shumë eksperiencë si Jordan Henderson dhe Danny Welbeck.
“Blutë” tentuan të bënin një tjetër lëvizje në ditët e fundit të afatit kalimtar, por Monaco ndërpreu marrëveshjen për mesfushorin Lamine Camara.
Chelsea ka një skuadër shumë të gjerë dhe, pa angazhime në Evropë, mund të ketë më shumë energji për kampionatin. Megjithatë, për momentin, ata mbeten një kandidat i jashtëm për titull.
Liverpool – sulmi është forcuar, por problemi në mesfushë mbetet
Detyra kryesore e Liverpoolit këtë verë ishte të gjente një mënyrë për të kompensuar largimin e Mohamed Salahut.
Bradley Barcola ishte objektivi kryesor dhe përfundimisht u transferua nga Paris Saint-Germain për 123 milionë paund.
Francezi sjell shpejtësi, kreativitet dhe gola, por nuk është një zëvendësues i drejtpërdrejtë i Salahut, pasi preferon të luajë në krahun e majtë.
Victor Munoz, pjesë e kombëtares së Spanjës, është një tjetër alternativë në krah dhe tashmë ka treguar potencialin e tij, duke shënuar një gol spektakolar në barazimin 2-2 ndaj Nottingham Forest.
Liverpooli nuk është përpjekur thjesht të gjejë një “Salah të ri”, por ka zgjedhur të shpërndajë përgjegjësinë për golat në disa pozicione.
Megjithatë, mbetet një problem i madh nga sezoni i kaluar: mungesa e një mesfushori tipik “numër 6”.
Kjo ka krijuar një çekuilibër në mesfushë dhe Liverpooli vazhdon të jetë shumë i ekspozuar ndaj kundërsulmeve.
Barazimet ndaj Newcastle United dhe Nottingham Forest kanë treguar se kjo dobësi ende nuk është eliminuar.
Nëse Liverpooli nuk arrin ta korrigjojë këtë problem gjatë sezonit, pikërisht kjo mund të jetë arsyeja që t’i kushtojë një tjetër mundësi për të luftuar për titull.
Manchester United – mjafton për Ligën e Kampionëve, jo për titull?
Manchester United e kishte përforcuar ndjeshëm sulmin verën e kaluar me Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo dhe Matheus Cunha.
Këtë herë fokusi ishte kryesisht te mesfusha, ku klubi afroi Youri Tielemans, Andrey Santos dhe Carlos Baleba.
Por a është kjo e mjaftueshme për ta kthyer Unitedin në pretendent serioz për titull? Me shumë gjasa, jo.
Michael Carrick, i cili sezonin e kaluar e dërgoi skuadrën në vendin e tretë dhe siguroi rikthimin në Ligën e Kampionëve, tashmë është konfirmuar në mënyrë permanente si trajner.
Megjithatë, fillimi i sezonit ka qenë i paqëndrueshëm, me humbje ndaj Hull Cityt dhe një fitore 5-2 ndaj Ipswich Town.
United nuk bëri lëvizje të tjera në orët e fundit të afatit kalimtar dhe skuadra duket më shumë e ndërtuar për një tjetër garë për top-katërshen sesa për titullin e Ligës Premier.
Tottenham – shumë para të shpenzuara, por rezultatet mungojnë
Tottenham Hotspur ka qenë ndër klubet më aktive në afatin kalimtar, duke shpenzuar mbi 300 milionë paund.
Megjithatë, rezultatet e para nuk kanë qenë në të njëjtin nivel me investimet.
Spurs kanë pësuar dy humbje në kampionat, ndaj Brentfordit dhe Newcastle Unitedit.
Trajneri Roberto De Zerbi ka marrë mbështetje të madhe nga klubi dhe në ditët e fundit të afatit kalimtar arriti edhe një prej dëshirave të tij, Mykhailo Mudryk, me të cilin kishte punuar te Shakhtar Donetsk.
Mudryk nuk ka luajtur një ndeshje zyrtare që nga nëntori i vitit 2024, ndaj rikthimi i tij në nivelin më të lartë do të kërkojë kohë.
De Zerbi duhet të bashkojë në një ekip funksional plot 10 afrime të reja, përfshirë Tosin Adarabioyon nga Chelsea.
Materiali duket premtues, por sfida më e madhe do të jetë ndryshimi i mentalitetit të Tottenhamit, që ka përfunduar në vendin e 17-të në dy sezonet e fundit.
Aston Villa – një epokë e re në Villa Park
Aston Villa e mbylli sezonin e kaluar në vendin e katërt dhe fitoi ligën e Evropës, duke zhvilluar një sezon të jashtëzakonshëm nën drejtimin e Unai Emeryt. Por vera ka sjellë ndryshime të mëdha.
Portieri Emiliano Martinez, mbrojtësit Lucas Digne dhe Ezri Konsa, mesfushorët Morgan Rogers dhe Youri Tielemans, si dhe sulmuesi Ollie Watkins u larguan nga klubi.
Në vend të tyre erdhën portieri japonez Zion Suzuki nga Parma, Taylor Harwood-Bellis nga Southampton, Aaron Wan-Bissaka në huazim nga West Ham United dhe Matteo Ruggeri nga Atletico Madrid.
Aston Villa transferoi gjithashtu Johan Manzambin nga Freiburg, Ibrahim Mbaye nga Paris Saint-Germain, Nicolas Jackson nga Chelsea dhe veteranin gjerman Leon Goretzkën.
Rindërtimi u kompletua me Joao Gomes nga Wolverhampton Wanderers dhe Alejandro Garnacho, i huazuar nga Chelsea.
Edhe për një trajner si Emery do të duhet kohë për t’i dhënë formë një skuadre kaq të ndryshuar, por spanjolli ka marrë mjetet e nevojshme për ta synuar sërish një vend në top-katërshen.
Arsenali e mbyll afatin kalimtar veror në një pozitë të favorshme. Skuadra e Artetës duket më e kompletuar se shumica e rivalëve dhe, pavarësisht dështimit për të transferuar një sulmues të nivelit të Julian Alvarezit, “Topçinjtë” mbeten favoritët kryesorë për titull.
Manchester City ka bërë një rindërtim të madh, Chelsea ka investuar fuqishëm, ndërsa Liverpooli ka forcuar repartin ofensiv.
Manchester United duket më shumë kandidat për Ligën e Kampionëve, ndërsa Tottenham dhe Aston Villa mbeten skuadra me potencial, por me shumë pikëpyetje. /Telegrafi/