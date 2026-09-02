Fernandez ka një mesazh të fuqishëm pas transferimit te Man City
Enzo Fernandez ka premtuar se do të japë maksimumin për Manchester Cityn, pasi përfundoi transferimin e tij nga Chelsea për rreth 145 milionë eurosh.
Mesfushori argjentinas ka nënshkruar kontratë pesëvjeçare me “Citizens”, duke u bërë një prej përforcimeve të fundit në skuadrën e re të drejtuar nga Enzo Maresca.
Pas transferimit, Fernandez falënderoi tifozët për pritjen e ngrohtë dhe zbuloi se tashmë ndihet si në shtëpi te klubi i ri.
“Dua t’i falënderoj për gjithçka, veçanërisht për mirëpritjen. Sinqerisht, ndihem si në shtëpi dhe kjo është shumë e rëndësishme për vetëbesimin e një lojtari”.
“Dua t’u them se do të jap 100 për qind çdo ditë, në çdo stërvitje dhe në çdo ndeshje, për ta ndihmuar këtë klub të arrijë të gjitha objektivat gjatë sezonit, të fitojmë shumë trofe së bashku dhe ta shijojmë këtë rrugëtim”, ka deklaruar Fernandez.
Transferimi i tij pritet të jetë një prej lëvizjeve më të bujshme të afatit kalimtar, ndërsa përgjegjësia mbi supet e argjentinasit do të jetë e madhe për shkak të shumës së lartë të investuar nga klubi.
Fernandez pritet të ketë një rol të rëndësishëm në mesfushën e Manchester Cityt, me klubin që synon të rikthehet fuqishëm në garën për trofe në sezonin e ri.
Me kontratën deri në vitin 2031, mesfushori ka tashmë mundësinë të bëhet një prej figurave kryesore të projektit të ri të “Citizens”. /Telegrafi/