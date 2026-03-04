"A do të vish nuse në Kosovë", Fifi e drejtpërdrejtë me Selin për Gimbon
Filloreta Raçi - Fifi ka qenë në Big Brother VIP Albania 5 për të befasuar Shëndrit Lumin për ditëlindjen e tij të 31-të.
Me këtë rast, ajo ka interpretuar disa nga hitet më të njohura, duke dhuruar performancë të jashtëzakonshme.
Por në disa momente nuk ka kaluar pa ngacmuar edhe konkurrentët e këtij edicioni.
Foto: Instagram
Artistja nga Ferizaj ka ngacmuar Brikenën dhe Selin në lidhje me raportet që kanë krijuar brenda.
"Brikenë do vish nuse në Shqipëri, dhe ti Selin në Kosovë", iu drejtua ajo.
Modelja që jeton dhe vepron në Itali dukej më në siklet, gjersa Selin nuk e ka problem këtë pjesë.
Selin dhe Gimbo gjithashtu është çifti i përzgjedhur për dasmën e këtij viti në BBVA. /Telegrafi/
