125 milionë euro dhe një kërkesë e çuditshme: Detaji që fshihet në marrëveshjen Diomande
RB Leipzigu ka vendosur një klauzolë mjaft interesante në marrëveshjen për transferimin e Yan Diomandes te Real Madridi, duke vazhduar një praktikë që klubi gjerman e ka përdorur edhe në disa prej shitjeve të tij më të mëdha.
Diomande është transferuar te Real Madridi për një shumë fikse prej 125 milionë eurosh, ndërsa vlera e marrëveshjes mund të shkojë deri në 140 milionë euro me përfshirjen e bonuseve. Ky është transferimi më i shtrenjtë në historinë e Leipzigut.
Megjithatë, brenda marrëveshjes fshihet edhe një detaj i veçantë. Sipas “BILD”, Real Madridi është zotuar të zhvillojë një ndeshje miqësore ndaj Leipzigut në të ardhmen.
Data e kësaj ndeshjeje ende nuk është përcaktuar, por ajo është përfshirë në marrëveshjen e transferimit. Kjo do të thotë se largimi i Diomandes mund ta rikthejë Real Madridin në “Red Bull Arena”, këtë herë për një përballje miqësore.
Kjo klauzolë mund të duket e pazakontë, por nuk është diçka e re për Leipzigun. Klubi gjerman ka negociuar marrëveshje të ngjashme edhe në disa prej transferimeve të mëdha të së kaluarës.
Në disa raste, miqësoret janë zhvilluar realisht, ndërsa në raste të tjera Leipzig ka siguruar kompensim financiar nëse ndeshja nuk është organizuar.
Në rastin e Diomandes, Leipzig duket se është mbrojtur në të dyja skenarët.
Nëse Real Madridi dhe Leipzigu arrijnë marrëveshje për një datë, gjiganti spanjoll do të udhëtojë në “Red Bull Arena” për një miqësore.
Kjo do t’i mundësonte Leipzigut të organizonte një event të madh me një prej klubeve më të njohura në botë dhe të përfitonte nga të ardhurat prej biletave, shërbimeve dhe aktiviteteve komerciale.
Nëse dy klubet nuk arrijnë të gjejnë një datë të përshtatshme, atëherë, sipas “BILD”, Leipzigu do të përfitojë një pagesë të garantuar prej rreth 1.3 milionë eurosh.
Megjithatë, kjo shumë nuk do t’i shtohet tarifës fikse prej 125 milionë eurosh. Sipas raportimit, 1.3 milionë euro janë pjesë e strukturës së bonuseve që mund ta çojnë vlerën totale të transferimit deri në 140 milionë euro.
Marrëveshja gjithashtu nuk përfshin përqindje nga një shitje e ardhshme, që do të thotë se përfitimi financiar i Leipzigut nga Diomande në të ardhmen duket se do të jetë i kufizuar vetëm te bonuset e dakorduara./Telegrafi/