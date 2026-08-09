Mësohen prapaskenat: Hansi Flick e ka humbur besimin te De Jong, prandaj edhe e kërkoi Rodrin
Hansi Flick raportohet se ka humbur besimin te Frenkie de Jong pas vendimeve të mesfushorit holandez lidhur me Kupën e Botës, raporton “SPORT”.
Sipas raportimit, De Jong i dha përparësi pjesëmarrjes në turne me Holandën ndaj sezonit me Barcelonën, duke e lënë Flickun me më pak alternativa në një periudhë vendimtare të sezonit të kaluar.
Mesfushori holandez më pas luajti në Kupën e Botës, pavarësisht se kishte ndier shqetësime fizike që në fazat e hershme të turneut. Ai vazhdoi të luante dhe ta shtynte veten përtej limiteve, ndërsa tani përballet edhe me mundësinë e një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Flick raportohet se është i pakënaqur me vendimmarrjen e De Jongut dhe, sipas “SPORT”, kjo situatë mund të ketë pasoja edhe në aspektin teknik.
Rrjedhimisht, roli i De Jongut te Barcelona mund të ndryshojë në sezonin e ri, ndërsa Flick po përgatit skuadrën për sezonin e ardhshëm.
Trajneri gjerman pritet të marrë vendime të rëndësishme rreth mesfushës së Barcelonës, me të ardhmen dhe rolin e De Jongut që tashmë janë nën pikëpyetje.
Prandaj, edhe Barcelona e bëri prioritet afrimin e Rodrit, i cili po pret dritën e gjelbër nga Manchester City për të udhëtuar për në “Camp Nou”, aty ku do t’i kryejë testet mjekësore./Telegrafi/