“Nuk ka fjalë”, mesfushori i Arsenalit konfirmon humbjen e sezonit, këputi ligamentin e gjurit
Mesfushori i Arsenalit, Louie Copley, ka konfirmuar se ka pësuar një dëmtim të ligamentit kryesor të gjurit (ACL) gjatë humbjes 3-1 ndaj Real Betisit.
19-vjeçari ishte aktiv edhe ndaj Betisit, edhe ndaj Gironas, duke u futur nga banka rezervë, me synimin për të fituar një vend në skuadrën e parë, ndërsa lojtarët si Declan Rice, Mikel Merino dhe kapiteni Martin Odegaard vazhdonin pushimet pas Kupës së Botës.
Copley u inkuadrua në pjesën e dytë ndaj Betisit dhe u aktivizua si mbrojtës i djathtë. Megjithatë, vetëm 11 minuta më vonë u detyrua të largohej nga fusha për shkak të dëmtimit, i cili tashmë është konfirmuar si këputje e ACL-së.
“Fjalët nuk mund ta përshkruajnë atë që po ndiej tani. Nga debutimi im parasezonal me skuadrën që e kam mbështetur që kur isha fëmijë, deri te lajmi se kam këputur ligamentin tim ACL”, shkroi Copley në rrjetet sociale.
“Rruga përpara nuk do të jetë e lehtë, por do të jap gjithçka për t’u rikthyer më i fortë dhe më i mirë”.
Dëmtimi në këtë fazë të vitit mund t’i japë Copleyt mundësinë për t’u rikthyer në fazat e fundit të sezonit të ardhshëm, por nuk pritet të vendosen objektiva të sakta për 19-vjeçarin, duke pasur parasysh se përpara tij është një periudhë e gjatë dhe e vështirë rehabilitimi.
Minutat në mesfushë do të ishin gjithmonë të vështira për Copleyn këtë sezon, sidomos pas ardhjes së Bruno Guimaraes, e cila ka shtuar konkurrencën në repartin e mesfushës.
Megjithatë, ai dukej i gatshëm për të shfrytëzuar mundësinë si mbrojtës i djathtë dhe për të fituar një rol si alternativë në këtë pozicion.
Arsenali ka pasur probleme të vazhdueshme me dëmtimet në krahun e djathtë të mbrojtjes. Jurrien Timber ka munguar për muaj të tërë për shkak të një problemi në ijë, ndërsa Ben White ka pasur edhe ai probleme të gjata fizike në të kaluarën.
Këtë verë, White ka qenë zgjedhja kryesore në atë pozicion, ndërsa Copley po synonte të vendosej si alternativë përpara se dëmtimi i rëndë në gju t’i ndërpriste përgatitjet.
Problemet e Arsenalit me dëmtimet nuk kufizohen vetëm në krahun e djathtë. Në qendër të mbrojtjes, William Saliba pritet të mungojë për një periudhë të gjatë për shkak të një problemi në shpinë.
Si pasojë, Cristhian Mosquera, i cili gjithashtu mund të luajë si mbrojtës i djathtë, është zhvendosur në qendër të mbrojtjes përkrah Gabrielit./Telegrafi/