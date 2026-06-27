Zyrtare: Ismet Munishi vazhdon te Liria, nënshkruan kontratë trevjeçare
FC Liria ka konfirmuar se trajneri Ismet Munishi do të vazhdojë të jetë në krye të skuadrës edhe për tre vitet e ardhshme.
Lajmi është bërë i ditur përmes një komunikate në rrjetet sociale zyrtare të klubit, ku theksohet se vazhdimi i bashkëpunimit me Munishin është një nga hapat e parë të projektit të ri të klubit, i bazuar në stabilitet, besim dhe një vizion afatgjatë.
Klubi ka shprehur besim të plotë në punën, përvojën dhe profesionalizmin e trajnerit, duke e cilësuar atë si një figurë kyçe në ndërtimin e ekipit për sezonet e ardhshme.
"Së bashku do të punohet për krijimin e një skuadre konkurruese, me identitet të qartë dhe ambicie të mëdha, me synimin për ta rikthyer FC Lirinë aty ku e ka vendin", thuhet në njoftimin e klubit.
Në fund të komunikatës, FC Liria i ka uruar Ismet Munishit suksese në vazhdim, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi i tyre do të sjellë rezultate pozitive dhe do t'i gëzojë tifozët bardhezi. /Telegrafi/