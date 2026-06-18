Zyrtare: Alban Dragusha emërohet trajner i ri i Ferizajt
Klubi i Ferizajt ka njoftuar zyrtarisht emërimin e Alban Dragushës në postin e trajnerit të parë të skuadrës.
Përmes një komunikate, ferizajasit konfirmuan se kanë arritur marrëveshje me Dragushën, i cili do ta udhëheqë ekipin në edicionin e ardhshëm.
Trajneri kosovar vjen në Ferizaj pas angazhimit të tij te FC Prishtina, ndërsa klubi beson se përvoja dhe profesionalizmi i tij do të ndihmojnë në realizimin e objektivave të skuadrës.
“FC Ferizaj ka arritur marrëveshje me trajnerin Alban Dragusha, i cili është emëruar trajner i ri i skuadrës sonë. Dragusha vjen në Ferizaj pas angazhimit të tij te FC Prishtina dhe sjell me vete përvojë, profesionalizëm dhe ambicie për sukses”, thuhet në njoftimin e klubit.
Ferizaj i ka uruar mirëseardhje trajnerit të ri, duke i dëshiruar suksese në krye të ekipit. /Telegrafi/