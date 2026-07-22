Zyrtare: Casemiro kalon te Inter Miami
Pas disa sezoneve te Manchester Unitedi, mesfushori Casemiro ka nënshkruar zyrtarisht me Inter Miamin.
Braziliani që ka luajtur për shumë vite me Cristiano Ronaldon, tani do ta ketë nderin të luajë edhe me Lionel Messin.
Miami përmes një komunikate zyrtare njoftoi afrimin e Casemiros, i cili ka nënshkruar kontratë për tri vite.
“Inter Miami njofton se ka nënshkruar me mesfushorin brazilian Casemiro. Pesë herë fituesi i Ligës së Kampionëve i bashkohet klubit si agjent i lirë deri në vitin 2027 me opsion për ta vazhduar deri më 2029”.
Casemiro ndërkohë thotë se është i motivuar për ta dëshmuar vetën.
Midfield, reinforced. Bem-vindo, @Casemiro! 🇧🇷https://t.co/1GW3A40qvD pic.twitter.com/ZmM0IXUXux
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026
“Çfarë më motivon më së shumti është fitoret dhe vazhdimësia për t’u rritur. Projekti që më ka prezantuar klubi më ka bindur që të vijë këtu dhe kjo nënkupton shumë”.
“Jam shumë mirënjohës dhe mezi pres t’ia filloj që të paguaj besimin, jo vetëm gjatë 90 minutave, por edhe në stërvitje gjithashtu. E tëra që mund të them është faleminderit”, deklaroi ai.
Casemiro periudhën më të suksesshme e kishte padyshim te Real Madridi, ku fitoi të gjitha trofetë e mundshëm./Telegrafi/