Zvicra synon kalimin e grupeve, por Xhaka sheh më larg: “Dua të ëndërroj”
Granit Xhaka, ka folur për mentalitetin dhe ambiciet e tij në prag të asaj që do të jetë Kupa e tij e katërt e Botës, duke vënë theksin si te rutina personale, ashtu edhe te objektivat kolektive të kombëtares.
Mesfushori me përvojë zbuloi disa nga “bestytnitë” para ndeshjes, duke pranuar se para çdo takimi gjithmonë fillon të vishet nga ana e djathtë e trupit.
Xhaka pranoi gjithashtu se ende ndien emocione para nisjes së ndeshjeve, por i përshkroi ato si adrenalinë pozitive, jo frikë.
“Përderisa e ndiej atë shpërthim, jam i lumtur. Sapo të zhduket, nuk do të jem më këtu”, u shpreh ai.
Duke parë përpara drejt turneut, Xhaka theksoi se objektivi kryesor i Zvicrës është të kalojë me siguri fazën e grupeve, duke e quajtur këtë një hap thelbësor për ekipin.
Më pas, kapiteni i Zvicrës i lejoi vetes të ëndërrojë për një ecuri edhe më të thellë, por pa vendosur kufij të ngurtë te pritshmëritë.
“Më pëlqen të ëndërroj dhe ëndërroj shumë”, tha ai. “Ne duam t’i bëjmë ëndrrat realitet, duke arritur diçka të jashtëzakonshme”.
33-vjeçari hodhi poshtë edhe sugjerimet se kjo mund të jetë Kupa e tij e fundit e Botës, duke theksuar se synon të vazhdojë të luajë për aq kohë sa ruan urinë, vendosmërinë dhe formën fizike./Telegrafi/