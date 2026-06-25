Zendaya shkëlqen me paraqitjen e saj në premierën e filmit Spider-Man: Brand New Day në Romë
Zendaya dukej si një yll i vërtetë i Hollivudit me një fustan transparent me dizajn rrjete merimange, teksa pozonte me bashkëshortin e saj Tom Holland në premierën e filmit Spider-Man: Brand New Day në Romë, të martën në mbrëmje.
Çifti, i cili konfirmoi javën e kaluar se janë të martuar pas muajsh spekulimesh, ndodhet aktualisht në turneun promovues të filmit Spider-Man: Brand New Day.
Aktorja Zendaya, 29 vjeçe, vuri në pah format e saj mbresëlënëse me fustanin e argjendtë me motiv rrjete merimange, të cilin e kombinoi me vathë të gjatë elegantë.
Foto: Zendaya dhe Tom Holland / GettyImages
Zendaya i shtoi gjatësinë e saj me taka me shkëlqim, ndërsa pozonte për fotografët, ndërsa Tom Holland, 30 vjeç, e përqafoi me dashuri duke i vendosur krahun rreth saj.
Tom dukej shumë elegant pranë saj me një kostum ngjyrë të kuqe të errët, kravatë dhe një këmishë të bardhë klasike, ndërsa dukej në humor shumë të mirë.
Foto: Zendaya / AP
Filmi i katërt i pavarur i serisë, i cili pritet të dalë në kinema më 29 korrik, ndjek historinë e Peter Parker katër vjet pas ngjarjeve të Spider-Man: No Way Home.
Peteri (i luajtur nga Tom Holland) jeton plotësisht i vetëm si Spider-Man me kohë të plotë në një botë që e ka harruar identitetin e tij civil për shkak të magjisë së Doctor Strange.
Teksa sheh miqtë e tij të vjetër duke vazhduar jetën e tyre, presioni i madh shkakton një mutacion gjenetik të rrezikshëm që bën që superfuqitë e tij të mos funksionojnë siç duhet.