Zbulohet roli i fundit filmik i Chuck Norris pas ndarjes nga jeta në moshën 86-vjeçare
Chuck Norris do të shfaqet për herë të fundit në ekran në filmin aksion-komedi “Zombie Plane”, i cili u xhirua rreth një vit e gjysmë para vdekjes së tij.
Aktori legjendar, i cili ndërroi jetë në moshën 86-vjeçare pas një emergjence mjekësore në Hawaii, kishte realizuar skenat për këtë projekt në fermën e tij në Teksas.
Filmi është aktualisht në fazën e montazhit dhe pritet të dalë vitin e ardhshëm, shkruan DailyMail.
Në këtë rol të fundit, Norris luan kreun e një agjencie spiunazhi të përbërë nga personazhe të famshëm.
Producenti Shaked Berenson tregoi se aktori ishte një profesionist i vërtetë dhe shumë i këndshëm për të punuar, duke shtuar se ai kishte aftësinë të qeshte edhe me veten, diçka që i përshtatej stilit të filmit.
Familja e tij konfirmoi ndarjen nga jeta me një deklaratë prekëse: “Ndërsa do të donim t'i mbanim rrethanat private, ju lutemi ta dini se ai ishte i rrethuar nga familja e tij dhe ishte në paqe”.
I njohur për rolet e tij në filma aksion dhe si figurë ikonike e arteve marciale, Chuck Norris la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme dhe një ndikim të madh në miliona fansa në mbarë botën.
Filmi "Zombie Plane" do të shënojë paraqitjen e tij të fundit në kinematografi, duke e mbyllur karrierën e tij me një projekt të ri në ekranin e madh.