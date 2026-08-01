Zbulohet plani për largimin e Infantinos nga FIFA – ja tri mënyrat se si mund të ndodhë kjo
Presioni ndaj Gianni Infantinos për të ruajtur postin e presidentit të FIFA-s është rritur ndjeshëm, ndërsa tashmë ekzistojnë tri mënyra përmes të cilave ai mund të largohet nga drejtimi i organizatës më të madhe të futbollit në botë.
Në fillim të kësaj jave, bota e futbollit u trondit pasi Infantino prezantoi planet për të lejuar investime të jashtme minoritare dhe jo-kontrolluese në një kompani të re të FIFA-s, të quajtur FIFA Forward Enterprise (FFE).
Kompania amerikane Thrive Capital, në pronësi të Joshua Kushner, dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump, u përmend si një nga investitorët kryesorë në këtë projekt, me FIFA-n që synonte të siguronte rreth 20 miliardë dollarë investime.
Të 211 federatat anëtare të FIFA-s kishin afat deri më 19 shtator për të mbështetur propozimin dhe për të përfituar deri në rreth 35 milionë euro, por federatat nisën të kundërshtojnë idenë e Infantinos.
UEFA reagoi ashpër ndaj planit të enjten (30 korrik), duke paralajmëruar se mund të bojkotojë Kupën e Botës nëse iniciativa e Infantinos realizohet. Edhe konfederatat CONCACAF dhe AFC mbështetën qëndrimin e UEFA-s.
Megjithatë, pas kritikave publike ndaj projektit FFE, korrespondenti sportiv i Sky News, Rob Harris, ka bërë të ditur se përpjekjet për ta larguar Infantinon nga posti “po përshpejtohen” dhe ekzistojnë tri skenarë të mundshëm.
1. Votë mosbesimi nga federatat
Mënyra e parë është një votë mosbesimi. Sipas statutit të FIFA-s, 20% e anëtarëve të FIFA-s (43 federata) mund të thërrasin një kongres të jashtëzakonshëm brenda tre muajve.
Në këtë kongres mund të kërkohet që në rendin e ditës të përfshihet votimi për shkarkimin e presidentit.
2. Shkarkim përmes organeve ekzekutive
Një mundësi tjetër është ndërhyrja e Komitetit të Etikës së FIFA-s, i cili mund të nisë hetime nëse presidenti dyshohet se ka shkelur kodin etik.
Ky organ mund të vendosë masa ndëshkuese, përfshirë pezullime afatgjata nga aktivitetet futbollistike.
Megjithatë, duke qenë se aktualisht nuk ka një shkelje të qartë etike, ky skenar konsiderohet më pak i mundshëm.
3. Humbje në zgjedhjet presidenciale
Mundësia e tretë është largimi përmes zgjedhjeve. Infantino pritet të kandidojë sërish për një mandat tjetër në marsin e ardhshëm.
Ai mund të largohet nëse Kongresi i FIFA-s vendos të votojë për një kandidat tjetër.