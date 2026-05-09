Zbulohet plani i Mourinhos për të marrë drejtimin e Real Madridit, kërkon t’i largojë pesë yje
Real Madridi ka filluar negociatat direkte për të rikthyer Jose Mourinhon në stolin e tyre, sipas specialistit të transferimeve Fabrizio Romano. Pas periudhës kalimtare nën drejtimin e Alvaro Arbeloas, e cila u karakterizua nga mungesa e vendosmërisë dhe konfliktet midis lojtarëve, Florentino Perez po kërkon dikë që mund të rivendosë disiplinën.
Edhe pse Benfica po përpiqet ta mbajë trajnerin portugez me çdo kusht, vendimi përfundimtar i takon vetëm presidentit të Real Madridit, i cili e sheh Mourinhon si antidotin e anarkisë së dhomave të zhveshjes. Kthimi i trajnerit portugez jo vetëm që do të sillte një ndryshim në sistemin taktik, por edhe një ristrukturim të thellë që tashmë ka emra të lidhur me largimin e tij nga kryeqyteti.
Qëllimi është të zhduken elementët toksikë dhe lojtarët që nuk i përshtaten rigorozitetit mbrojtës dhe mendor të kërkuar nga trajneri i lindur në Setubal. Me afrimin e afatit kalimtar të verës, bisedimet po përparojnë me një ritëm frenetik ndërsa klubi përgatitet për një riorganizim të paprecedentë.
Real Madridi e kupton se për të rifituar lavdinë evropiane, ata kanë nevojë për një udhëheqës që nuk do të hezitojë të marrë vendime jopopullore në lidhje me skuadrën.
Mourinho ka hartuar tashmë listën e lojtarëve që do të lirohen, duke i dhënë përparësi largimit të pesë futbollistëve që, për arsye të ndryshme, nuk kanë vend në projektin e tij të ri sportiv.
Prioriteti kryesor i trajnerit portugez është të pastrojë atmosferën pas skandaleve të fundit që përfshijnë Federico Valverden në Valdebebas. Real Madridi do të lehtësojë largimin e uruguaianit, pasi Mourinho nuk e konsideron atë një model pozitiv për shkak të grindjeve të tij serioze me shokët e ekipit dhe humbjes së reputacionit të tij brenda klubit.
Lojtari i dytë i veçuar është Fran Garcia, dobësia e të cilit në mbrojtjen përplaset ballë për ballë me murin taktik që trajneri portugez synon të krijojë në krahun e majtë.
Gjithashtu nuk ka vend për Dani Ceballos, performanca e paqëndrueshme dhe stili i lojës së të cilit nuk përshtaten me vertikalitetin që kërkon aktualisht sistemi i Mourinhos.
Real Madridi do të kërkojë gjithashtu të fitojë para nga Brahim Diaz, një lojtar me një vlerë tregu që do t'i lejonte ata të financonin ardhjen e përforcimeve me ndikim për të garantuar një qëndrueshmëri më të madhe.
Së fundmi, mbrojtësi i ri, Raul Asensio do të largohet gjithashtu nga skuadra pasi i mungon aftësia teknike për t'u futur në rotacionin e ekipit të parë. /Telegrafi/