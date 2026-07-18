Zbulohet pesë golat e shënuar nga shpejtësia më e madhe në Kupën e Botës
Shpejtësia e goditjes është bërë një nga statistikat më interesante në futbollin modern. Në Kupën e Botës 2026, disa lojtarë kanë arritur të realizojnë gola me goditje jashtëzakonisht të fuqishme, duke e dërguar topin në rrjetë me shpejtësi marramendëse.
Faqja zyrtare e FIFA-s ka zbuluar se jush janë pesë golat më të shpejtë të turneut sipas të dhënave zyrtare.
Harry Kane kryeson renditjen me goditjen më të shpejtë të Kupës së Botës 2026. Sulmuesi anglez realizoi një gol spektakolar ndaj Meksikës me shpejtësi 125.70 km/h, duke treguar fuqinë dhe saktësinë që e karakterizojnë.
Në vendin e dytë renditet Erling Haaland. Sulmuesi norvegjez goditi topin ndaj Brazilit me 124.89 km/h, vetëm pak më ngadalë se Kane, duke konfirmuar edhe një herë reputacionin e tij si një nga lojtarët më të fuqishëm në futboll.
The Top 5 hardest-hit goals of the knockouts. 🔥Which one is your favourite? #FIFAWorldCup @adidasfootball #YouGotThis pic.twitter.com/krNqdKh9iW
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 17, 2026
Mahmoud Saber zë vendin e tretë me një goditje ndaj Austrisë që arriti shpejtësinë 123.51 km/h. Goli i tij ishte një kombinim i forcës dhe teknikës, duke mos i lënë asnjë mundësi portierit kundërshtar.
Në pozitën e katërt është Juan Quintero, i cili realizoi një gol me shpejtësi 119.92 km/h. Goditja e tij e fuqishme nga penalltia ndaj Zvicrës ishte një nga momentet më spektakolare të ndeshjes.
Pesëshen e mbyll Mikel Oyarzabal me një goditje prej 119.83 km/h. Edhe pse diferenca me vendin e katërt është shumë e vogël, goli i tij nga penalltia ndaj Francës mbetet ndër më të fuqishmit e turneut.
Këto statistika tregojnë se futbolli modern kërkon jo vetëm teknikë dhe kreativitet, por edhe fuqi të jashtëzakonshme në goditje.
Pesë golat e mësipërm do të mbeten ndër realizimet më mbresëlënëse të Kupës së Botës 2026 falë shpejtësisë së jashtëzakonshme të topit. /Telegrafi/