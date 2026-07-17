Zbulohen pesë golat e shënuar nga distanca më e largët në Kupën e Botës 2026
Hans Vanaken kryeson listën me një supergol nga 32.45 metra, ndërsa Julian Alvarez dhe Enzo Fernandez përfaqësojnë Argjentinën në mesin e pesë goditjeve më spektakolare të turneut.
Kupa e Botës 2026 ka dhuruar gola të shumtë spektakolarë, por disa prej tyre kanë spikatur jo vetëm për bukurinë, por edhe për distancën nga e cila janë realizuar. Sipas të dhënave të topit zyrtar Trionda, janë publikuar pesë golat e shënuar nga distanca më e largët gjatë turneut.
Në krye të renditjes qëndron mesfushori belg Hans Vanaken, i cili realizoi një gol nga plot 32.45 metra në përballjen ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke regjistruar goditjen më të largët që përfundoi në rrjetë në Botërorin e këtij viti.
Vendin e dytë e mban sulmuesi argjentinas Julian Alvarez, me një gol të shënuar nga 28.18 metra në sfidën kundër Zvicrës. Pas tij renditet Sidny Lopes Cabral, i cili realizoi nga 25.52 metra në ndeshjen mes Argjentinës dhe Kepit të Gjelbër.
The Top 5 long range goals of the knockouts. Powered by Trionda. ⚽#FIFAWorldCup @adidasfootball #YouGotThis pic.twitter.com/seL7BCSXn5
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
Në pozitën e katërt është Malik Tillman i Shteteve të Bashkuara, me një goditje të saktë nga 23.52 metra ndaj Belgjikës, ndërsa pesëshen e mbyll një tjetër futbollist argjentinas, Enzo Fernandez, i cili realizoi nga 23.14 metra në gjysmëfinalen kundër Anglisë.
Goditjet nga distanca kanë qenë një nga elementët më spektakolarë të Kupës së Botës 2026, duke dëshmuar cilësinë teknike dhe guximin e futbollistëve për të provuar portën edhe nga largësi që rrallëherë rezultojnë me gol. /Telegrafi/