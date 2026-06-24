Zbulohet pakti sekret mes Real Madridit dhe Bayernit që ndaloi transferimin e Olise
“Ekziston një ‘pakt presidencial’ mes Bayern Munichut dhe Real Madridit, i cili qëndron pas deklaratës së fundit të Realit që mohonte kontaktet me Michael Olise”, ka zbuluar gazetari Christian Falk, duke hedhur dritë mbi arsyen e reagimit publik të klubit madrilen.
Sipas tij, raportimet e publikuara në fillim të muajit qershor se Florentino Perez po planifikonte të bënte ofertë për yllin francez kishin shkaktuar pakënaqësi te drejtuesit e Bayern Munichut.
“Te Bayerni, raportimet në fillim të qershorit se Florentino Perez po planifikonte të bënte ofertë për Olise shkaktuan irritim. Gjithashtu pati habi te Bayerni kur Perez deklaroi publikisht se ishte gati të ofronte 150 milionë euro për një superyll, gjë që solli reagimin e fortë publik të Herbert Hainer”.
“Bayerni dhe Real Madridi u afruan edhe më shumë gjatë dhe rreth përballjeve të tyre në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve. Presidentët, Hainer dhe Perez, mbajnë një marrëdhënie të ngushtë dhe kishin shprehur vlerësimin e ndërsjellë edhe para ndeshjes së parë në restorantin e njohur Zalacain në Madrid”.
Sipas Falk, pikërisht kjo marrëdhënie ka ndihmuar në shmangien e tensioneve rreth çështjes së Michael Olise.
“Presidentët nuk donin që situata rreth Olise të përshkallëzohej. Për këtë arsye ata biseduan privatisht dhe e mbyllën çështjen. Hainer dhe Perez kanë një marrëveshje mbi një parim: asnjëri klub nuk do të tentojë të transferojë një lojtar të klubit tjetër pa e informuar më parë klubin përkatës për interesimin”.
“Si Real Madridi ashtu edhe Bayerni nuk duan të nxisin gara ofertash përmes thashethemeve mediatike të merkatos”.
Gazetari gjerman shtoi se marrëdhëniet mes dy institucioneve mbeten shumë të forta edhe jashtë fushës së futbollit.
“Sa e mirë është aktualisht marrëdhënia mes dy klubeve mund të shihet edhe nga fakti se Hainer do të flasë para rreth 1.200 studentëve me ftesë të Real Madridit në stadiumin Santiago Bernabeu më 30 qershor”.
Ndërkohë, Bayern vazhdon të mbajë kontroll të plotë mbi të ardhmen e anësorit francez.
“Sa i përket Olise, ai ka kontratë me Bayernin deri në vitin 2029 dhe francezi nuk ka klauzolë lirimi. Për këtë arsye, Bayerni i ka të gjitha kartat në dorë. Pas skenave, të dy klubet kanë arritur qartësi të plotë për këtë çështje”./Telegrafi/