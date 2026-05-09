Zbulohen pagat e lojtarëve të Real Madridit dhe Barcelonës – shifra marramendëse dhe befasi në listë
Këtë të diel, na pret derbi më i madh në futbollin spanjoll, dueli midis Barcelonës dhe Real Madridit, i cili ka bashkuar yjet më të mëdhenj të futbollit botëror për dekada të tëra dhe ka tërhequr vëmendjen e miliona tifozëve në të gjithë botën.
El Clasico nuk është vetëm një përplasje rivalësh të mëdhenj në fushë, por edhe një përballje për kontrata të mëdha dhe miliona paga.
Real Madridi dhe Barcelona kanë disa nga lojtarët më të shtrenjtë sot në botë, dhe të dhënat nga gazeta spanjolle AS zbulojnë se kush fiton në të vërtetë më shumë.
Mbappe në krye të listës, Reali financiarisht më dominues
Në krye të listës është Kylian Mbappe, i cili është padyshim lojtari më i paguar në të dy klubet. Ylli francez fiton 31.25 milionë euro bruto në vit te Real Madrid, ose më shumë se 600,000 euro në javë.
Të dhënat tregojnë se Real Madridi aktualisht ka ekipin financiarisht më të fuqishëm në Spanjë, me gjashtë lojtarë të Real Madridit midis dhjetë lojtarëve më të paguar në El Clasico.
Mbappe me pagën më të lartë
Menjëherë pas Mbappe është Vinicius Junior me një pagë vjetore prej 25 milionë eurosh, ndërsa David Alaba fiton 22.5 milionë.
Te Barcelona, lista kryesohet nga Robert Lewandowski, i cili merr 20.83 milionë euro në vit, njësoj si Jude Bellingham te Real Madridi.
Lewandowski më i paguari te Barcelona
Talenti i ri i Barcelonës, Lamine Yamal, është tashmë ndër dhjetë lojtarët më të paguar në El Clasico dhe, sipas gazetës AS, fiton 16.67 milionë euro në vit, më pak se Frenkie De Jong, i cili fiton 19 milionë.
Federico Valverde, Raphinha dhe Trent Alexander-Arnold janë në të njëjtin nivel me Yamal, duke mbyllur top dhjetëshen.
10 lojtarët më të paguar te Real Madridi dhe Barcelona
1. Kylian Mbappe (Real Madrid) – 31.25 milionë euro
2. Vinicius Junior (Real Madrid) – 25 milionë euro
3. David Alaba (Real Madrid) – 22.5 milionë euro
4. Robert Lewandowski (Barcelona) – 20.83 milionë euro
5. Jude Bellingham (Real Madrid) – 20.83 milionë euro
6. Frenkie de Jong (Barcelona) – 19 milionë euro
7. Federico Valverde (Real Madrid) – 16.67 milionë euro
8. Lamine Yamal (Barcelona) – 16.67 milionë euro
9. Raphinha (Barcelona) – 16.67 milionë euro
10. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) – 16.67 milionë euro
/Telegrafi/