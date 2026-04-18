Zayn Malik u shtrua në spital ditën e publikimit të albumit të tij të ri: Ka qenë një javë e gjatë dhe unë po shërohem
Zayn Malik deklaroi ditën e publikimit të albumit të tij të ri "Konnakol" se po shërohet pasi u shtrua në spital.
Malik falënderoi fansat e tij për mbështetjen e tyre.
"Ka qenë një javë e gjatë dhe ende po shërohem papritur. Jam zemërthyer që nuk mund t'ju shoh të gjithëve këtë javë dhe pa ju nuk do të isha aty ku jam dhe jam mirënjohës për mirëkuptimin tuaj", tha ai.
Ai falënderoi stafin e spitalit, përfshirë mjekët, kardiologët dhe infermierët që i ofruan ndihmë mjekësore.
"Ju të gjithë jeni legjenda, ju përshëndes shumë", tha ai.
Foto: Instagram/Screenshot
Malik nuk dëshiron të zbulojë arsyen e shtrimit në spital dhe është planifikuar të performojë në Rough Trade Below në Nju Jork të hënën e ardhshme. Gjithashtu, kur njoftoi albumin e ri, ai e përshkroi më parë titullin e albumit si një akt të krijimit të tingujve perkusiv me zërin e tij.
"Është një tingull që jehon në kohë përpara se të ekzistonin fjalët. Gjithmonë kam marrë frymëzim nga trashëgimia ime që kur fillova të krijoj muzikë. Ky album është një zhvillim i të kuptuarit, sepse tani më shumë se kurrë e di kush jam, nga vij dhe ku kam ndërmend të shkoj", tha ai.
Përveç kësaj, ai më parë tha se tani po zhvillohet, po rritet dhe po mëson nga përvojat e jetës. /Telegrafi/