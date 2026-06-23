Ylli i Superman i del në mbrojtje aktores në premierë pas gjestit të pahijshëm nga fotografi
David Corenswet u vu në veprim për të mbrojtur bashkë-yllin e tij, Milly Alcock, në tapetin e kuq.
Aktori amerikan 32-vjeçar, i njohur për rolin e Superman-it, u përball me një fotograf gjatë premierës së filmit Supergirl në New York, pasi ai kishte prekur pjesën e pasme të aktores 26-vjeçare australiane.
Corenswet dhe Alcock ishin të shoqëruar nga kolegët e tyre Rachel Brosnahan dhe Nicholas Hoult në tapetin e kuq, kur një fotograf zgjati dorën dhe e preku Alcock.
Aktori i “Superman”-it reagoi menjëherë, duke i thënë diçka fotografit dhe duke ngritur dorën si shenjë që të tërhiqej.
Më pas, Corenswet iu afrua fotografit dhe ata shkëmbyen disa fjalë.
Katër aktorët më pas vazhduan përpara për të bërë foto grupi para sfondit të eventit.
Momenti u transmetua drejtpërdrejt në YouTube dhe është bërë viral, me shumë njerëz që kanë vlerësuar reagimin e Corenswet.
Në platformën Reddit, në komunitetin r/DCU_, komentet ishin kryesisht pozitive ndaj aktorit.
Një koment i parë thoshte: “Ky është Superman-i i vërtetë,” ndërsa një tjetër shtonte: “Është e papranueshme që fotografi e preku atë. Jam i lumtur që David e mbrojti. Ai është Superman-i ynë në jetën reale.”
Në film, i cili del në kinema më 26 qershor, Alcock interpreton heroinën e fuqishme kryptoniane Kara Zor-El, e njohur si Supergirl, kushërira e Superman-it.
Ajo është rritur në një copëz të planetit të shkatërruar Krypton dhe ka parë shkatërrimin e popullit të saj.
Corenswet e ripërsërit rolin e tij nga filmi i Superman, por këtë herë ka një rol më dytësor për t’i lënë hapësirë protagonistes.