Ylli i Storage Wars, Darrell Sheets, është gjetur i vdekur në shtëpinë e tij në moshën 67-vjeçare
Ylli i serialit Storage Wars, Darrell Sheets, ka ndërruar jetë të mërkurën në moshën 67-vjeçare.
Personazhi televiziv kishte marrë pjesë në serialin e A&E që nga viti 2010, duke u shfaqur në 163 episode.
Sipas një njoftimi për shtyp të Policisë së Lake Havasu City në Arizona, i siguruar nga Daily Mail, Sheets dyshohet se ka vdekur nga një plagë e shkaktuar nga vetë ai me armë zjarri në kokë.
Në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, policia është thirrur në vendngjarje pas raportimeve për një person të vdekur në banesën e tij.
“Subjekti mashkull është identifikuar si Darrell Sheets, 67 vjeç, banor i Lake Havasu City, dhe familja e tij është njoftuar,” thuhet në deklaratë.
Sheets u shpall i vdekur në vendngjarje, ndërsa trupi i tij është dërguar në Zyrën e Mjekut Ligjor të Qarkut Mohave County.
Autoritetet kanë bërë të ditur se hetimet për rastin janë ende aktive dhe se informacione të mëtejshme do të publikohen kur të jenë të disponueshme, bëri të ditur policia e Lake Havasu City.
Pas daljes në pension, Sheets jetonte në Arizona dhe kishte gjithashtu një dyqan antikesh të quajtur “Havasu Show Me Your Junk.”