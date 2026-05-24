Ylli i Serie A jep dritën jeshile për t'iu bashkuar Manchesterit, klubet po negociojnë transferimin e tij
Manchester United po zhvillon negociata të avancuara me Atalantën për transferimin e Ederson, me mesfushorin brazilian që raportohet se i ka dhënë përparësi një kalimi në “Old Trafford” gjatë kësaj vere.
Sipas raportimeve të fundit, bisedimet mes dy klubeve po përshkruhen si shumë pozitive dhe tashmë kanë kaluar fazën fillestare eksploruese, duke hyrë në negociata konkrete për strukturën e marrëveshjes dhe bonuset shtesë.
Vlera bazë e transferimit besohet të jetë rreth 34 milionë funte, plus bonuse të lidhura me performancën e lojtarit.
26-vjeçari thuhet se i ka bërë të qartë agjentit të tij se “dëshiron vetëm Unitedin”, diçka që ka forcuar pozicionin negociues të klubit anglez në diskutimet me Atalantën.
telegrafi.com
Negociatat për Edersonin po zhvillohen në mënyrë të pavarur nga çështjet e tjera të mesfushës te United, përfshirë situatën e Bruno Fernandes. Kjo tregon se drejtuesit e klubit po punojnë paralelisht për disa profile në kuadër të rindërtimit të skuadrës.
Ederson mungoi në ndeshjen e fundit të Atalantës, me raportet që e lidhin mungesën e tij me negociatat e transferimit dhe jo me ndonjë lëndim apo vendim taktik.
Drejtuesit e rekrutimit të Manchester Unitedit, Jason Wilcox dhe Christopher Vivell, thuhet se e kanë miratuar transferimin si pjesë të planit për forcimin e repartit të mesfushës.
Braziliani ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Atalantës në Serie A, duke spikatur për energjinë, mbulimin defensivë dhe aftësinë për të avancuar me topin, cilësi që e bëjnë një profil shumë të përshtatshëm për mesfushën e Unitedit. /Telegrafi/