Steven Gerrard e këshillon Liverpoolin ta transferojë sensacionin e Marokut
Steven Gerrard është mahnitur nga paraqitjet e Ayoub Bouaddit me Marokun në Kupën e Botës 2026 dhe do të dëshironte ta shihte talentin e ri me fanellën e Liverpoolit.
Legjenda e Reds ka kërkuar që klubi anglez ta monitorojë nga afër mesfushorin 18-vjeçar gjatë gjithë turneut, me synimin për ta transferuar pas përfundimit të garës.
“Do të doja që Liverpooli ta mbante nën vëzhgim gjatë gjithë turneut dhe të përpiqej ta transferonte më pas”, ka deklaruar Gerrard për Inside Reality Football.
Bouaddi aktualisht është pjesë e Lille, ku konsiderohet një nga talentet më premtues të futbollit evropian. Falë paraqitjeve të tij mbresëlënëse, mesfushori maroken ka tërhequr vëmendjen e disa klubeve të mëdha të kontinentit.
Në moshën vetëm 18-vjeçare, Bouaddi po vazhdon të rrisë reputacionin e tij në skenën ndërkombëtare, ndërsa interesimi për shërbimet e tij pritet të intensifikohet pas përfundimit të Kupës së Botës./Telegrafi/