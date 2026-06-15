Arsenali nuk humbë kohë, nis negociatat me sensacionin e Marokut
Arsenali po vazhdon strategjinë e tij për të investuar te talentët e rinj dhe emri më i fundit në radarët e kampionëve të Ligës Premier është mesfushori maroken Ayyoub Bouaddi.
Skuadra e Mikel Artetas siguroi titullin e Ligës Premier muajin e kaluar pas investimeve të mëdha në lojtarë të gatshëm për ekipin e parë, por tani drejtuesit londinezë po mendojnë edhe për të ardhmen pa prishur ekuilibrat aktualë të skuadrës.
Sipas raportimeve të “The Times”, Arsenali ka vendosur kontakte me përfaqësuesit e Bouaddit, një hap i zakonshëm në fazat fillestare të një transferimi për të vlerësuar interesimin e lojtarit. Megjithatë, ende nuk ka bisedime zyrtare mes Arsenalit dhe Lille.
Klubi francez besohet se e vlerëson 18-vjeçarin me rreth 60 milionë funte (80.5 milionë dollarë), një shifër e ngjashme me atë që Arsenali pagoi për transferimin e Martin Zubimendit verën e kaluar.
Bouaddi është produkt i akademisë së Lille dhe debutoi me ekipin e parë në vitin 2023, vetëm tri ditë pasi mbushi 16 vjet. Edhe pse ka lindur në Francën veriore, ai vendosi të përfaqësojë Marokun në nivel ndërkombëtar dhe ishte titullar në barazimin 1-1 ndaj Brazilit në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës.
Mesfushori i ri la përshtypje të mëdha në atë takim, duke mbuluar shumë hapësira në fushë, duke gabuar shumë rrallë në pasime dhe duke rikuperuar vazhdimisht topa për skuadrën e tij.
Interesimi për Bouaddin nuk vjen vetëm nga Arsenali. Raporti thekson se edhe Real Madridi, Paris Saint-Germaini dhe Chelsea po monitorojnë nga afër situatën e tij.
Arteta thuhet se e sheh marokenin si pjesë të rotacionit në mesfushë, ku dëshiron të ketë katër opsione cilësore për dy pozitat qendrore. Aktualisht, alternativat kryesore janë Declan Rice, Martin Zubimendi dhe Myles Lewis-Skelly, i cili është rikthyer në rolin e tij natyral në mesfushë pas një periudhe të gjatë si mbrojtës i majtë.
Megjithëse Bouaddi nuk njihet për statistika të larta në sulm dhe ende nuk ka shënuar gol në mbi 100 paraqitje si profesionist për klubin dhe kombëtaren, ai vlerësohet për profilin e tij të kompletuar. Talenti maroken konsiderohet si një kombinim i cilësive fizike të Declan Rice me aftësinë për organizimin e lojës dhe shpërndarjen inteligjente të topit që karakterizon Martin Zubimendin.
Paraqitjet e tij në skenën më të madhe të futbollit botëror kanë rritur ndjeshëm interesimin e klubeve elitare evropiane, ndërsa Arsenali duket i vendosur të mos mbetet pas në garën për një nga mesfushorët më premtues të gjeneratës së re./Telegrafi/