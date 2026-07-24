Transformim spektakolar i Seskos, sulmuesi i Unitedit befason të gjithë me fizikun e ri
Sulmuesi i Manchester United, Benjamin Sesko, u rikthye në stërvitje pas një rikuperimi të gjatë nga një dëmtim, dhe ajo që është e dukshme nga goditjet e para është se përfaqësuesi slloven nuk u shtri gjatë pushimit.
Sulmuesi i shkëlqyer me origjinë boshnjako-sllovene ende po stërvitet veçmas nga skuadra e Manchester United për shkak të dëmtimit të rëndë që pësoi në fund të sezonit të kaluar.
Megjithatë, ai e shfrytëzoi kohën për stërvitje intensive në palestër, kështu që u rikthye pakrahasueshëm më muskuloz se sezonin e kaluar.
Me transformimin e tij, ai i bëri përshtypje tifozëve të Manchester United, kështu që ata kanë pritje edhe më të larta nga sulmuesi slloven krahasuar me sezonin e kaluar.
Në një njoftim, Sesko u tha tifozëve se po rikuperohet nga një dëmtim, dhe Manchester United konfirmoi se ai do të punojë vetëm për një farë kohe, pa marrë pjesë në ndeshje miqësore.
Slloveni ka folur tashmë për transformimin e tij mbresëlënës fizik, duke thënë se pas një sezoni në ligën më të fortë në botë, e kuptoi se duhej të ishte më i fortë dhe të ndërtonte muskuj më të fortë.
Në sezonin e tij të parë te United, ai luajti 30 ndeshje në Ligën Premier dhe shënoi 11 gola me një asistim.
Megjithatë, ky do të jetë sezoni i tij i dytë i plotë dhe është e sigurt se pritet një performancë edhe më e mirë./Telegrafi/