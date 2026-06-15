Nga puna në bankë në Kupën e Botës: Bankieri që tronditi Spanjën në debutim historik - mori ftesën nga rrjetet sociale
Roberto Lopes mori ftesën për përfaqësimin e kombëtares përmes rrjeteve sociale, ndërsa punonte si bankier në Dublin, dhe sot u bë protagonist në barazimin historik të Kepit të Gjelbër ndaj Spanjës në Kupën e Botës.
Historia e tij është një nga më të pabesueshmet e turneut 2026 – nga një zyrë banke në skenën më të madhe të futbollit botëror, duke përfaqësuar një shtet ishullor mijëra kilometra larg vendlindjes së tij.
Nga nëpunës banke në yll futbolli
“Nuk e shijoja atë punë”, kujton 33-vjeçari Lopes, duke përshkruar rrugëtimin e tij nga jeta në zyrë deri te përfaqësimi i Kepit të Gjelbër në debutimin e tyre historik në Kupën e Botës.
Mbrojtësi, i njohur si “Pico”, dikur punonte si këshilltar hipotekor, ndërsa njëkohësisht luante futboll gjysmë-profesionist në Irlandë me Bohemians. Në vitin 2017, Shamrock Rovers i ofruan mundësinë të bëhej futbollist profesionist, duke lënë pas karrierën bankare.
Sot ai është titullar i rregullt i Kepit të Gjelbër, kombëtare që po shkruan histori në debutimin e saj në Kupën e Botës 2026.
Roberto Pico Lopes fearless block wins a draw for Cape Verde v Spain. 2026 FIFA World Cup. RTE Sport Ireland pic.twitter.com/DmYqWKPaRy
— LeagueofIreland+ (@AaJ1532082) June 15, 2026
Pozita e tij në kombëtare u krijua në mënyrë të pazakontë përmes LinkedIn
Përzgjedhësi atëhershëm Rui Águas e kontaktoi pasi zbuloi origjinën e babait të tij nga Kepi i Gjelbër. Lopes fillimisht e injoroi mesazhin në LinkedIn, duke menduar se ishte 'spam'.
“Më shkroi sërish pas disa muajsh dhe atëherë kuptova se ishte reale. Menjëherë e pranova dhe isha shumë i lumtur që do të përfaqësoja këtë vend”, tregonte ai.
🚨🇨🇻 El defensa de Cabo Verde, Roberto Lopes (33) afirma que fue reclutado para representar a Cabo Verde a través de LinkedIn!
Lopes: "Yo Pensé que era un mensaje spam y no le presté atención." 😭❌
“Incluso una vez trabajaba como asesor hipotecario mientras jugaba fútbol a… pic.twitter.com/lzeP9RxgnC
— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 15, 2026
Sot, historia e tij është kthyer në një nga rrëfimet më frymëzuese të turneut, ndërsa Kepi i Gjelbër vazhdon rrugëtimin historik në grup me Arabinë Saudite dhe Uruguain. /Telegrafi/