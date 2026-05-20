Ylli i Interit ia bën të qartë drejtuesve të klubit se dëshiron kalimin te Liverpooli
Liverpooli e ka përpara marrëveshjen e parë të afatit kalimtar të verës, pasi mbrojtësi i Interit, Denzel Dumfries, e ka bërë të qartë se dëshiron t’i bashkohet klubit, sipas TEAMtalk.
Përveç nëse ka një ndryshim të madh rezultatesh për ta dhe Bournemouthin të dielën, Liverpooli pritet të garojë sërish në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, pavarësisht një edicioni zhgënjyes në Ligën Premier.
“Të Kuqtë” shpresonin ta mbronin titullin e kampionit në nisje të këtij sezoni, por me vetëm një ndeshje të mbetur janë 23 pikë prapa kampionit Arsenal.
Sipas TEAMtalk, Dumfries po shtyn aktivisht për t’u transferuar te Liverpooli këtë verë, pasi së fundmi fitoi titullin e dytë të kampionit me klubin e Serie A. Personat pranë reprezentuesit holandez besohet se mendojnë se 30-vjeçari me përvojë mund të jetë zgjidhja për problemet e Liverpoolit në krahun e djathtë të mbrojtjes.
Liverpooli nuk e zëvendësoi kurrë plotësisht Trent Alexander-Arnold pasi ai u largua për te Real Madridi verën e kaluar, duke iu besuar emrave si Jeremie Frimpong dhe Conor Bradley për ta mbuluar largimin e anglezit.
Megjithatë, Dominik Szoboszlai ka luajtur shpesh jashtë pozicionit në atë rol këtë sezon, ndërsa Liverpoolit i nevojitet një mbrojtës i djathtë specialist që mund të ketë ndikim të menjëhershëm gjatë kësaj vere.
Dumfries po shfaqet si një opsion real për ta mbushur boshllëkun, sidomos në kushtet e problemeve me dëmtime për Bradley, ndërsa lojtari ka një dëshirë të madhe të provojë veten në Ligën Premier në këtë fazë të karrierës.
I njëjti raport shton se ekziston bindja se holandezi mund të jetë i disponueshëm për një shifër të favorshme prej 20 milionë funtesh këtë verë.
Klubet thuhet se e shohin këtë çmim si vlerë shumë të mirë në treg, duke pasur parasysh cilësinë, përvojën dhe “CV”-në që ai sjell./Telegrafi/