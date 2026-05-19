Zbulohet arsyeja pse Liverpooli vendosi kundër emërimit të Xabi Alonsos si trajner
Liverpool vendosi të mos e ndjekë në mënyrë agresive Xabi Alonson gjatë kërkimit për pasuesin e Jurgen Klopp, pavarësisht admirimit të madh që kishte për ish-mesfushorin.
Sipas The Athletic, drejtuesit e klubit e shihnin të pasigurt të ardhmen afatgjatë të Alonsos, me Real Madridin që pritej gjerësisht të ishte destinacioni i tij i preferuar.
Pasi e udhëhoqi Bayer Leverkusenin drejt një titulli historik në Bundesligë, Alonso vendosi të qëndrojë në Gjermani, përpara se më pas të lëvizte diku tjetër, duke i shuar shpresat e Liverpoolit për një ribashkim.
Në vend të tij, “Të Kuqtë” emëruan Arne Slot, pasi stili i tij i trajtimit dhe qasja bashkëpunuese përputheshin ngushtë me strukturën sportive të klubit.
Hierarkia e Liverpoolit i dha përparësi stabilitetit, vazhdimësisë dhe një trajneri të përkushtuar plotësisht ndaj projektit afatgjatë të klubit.
Tashmë, Alonso është prezantuar si trajneri i ri i Chelseat, pas largimit të tij nga Madridi./Telegrafi/