Ylli i Barcelonës zbulon momentin interesant kur e mori vesh se Real Madridi u mposht nga Benfica
Mesfushori i Barcelonës, Marc Casado, ka zbuluar se si e kuptoi humbjen e Real Madridit ndaj Benficës në Ligën e Kampionëve, që i detyroi gjigantët e kryeqytetit të luajnë në ‘play-off’, pas fitores së katalanasve 4-1 ndaj Copenhagen.
“Po dilja nga stadiumi kur ndeshja përfundoi, i lumtur që kishim bërë detyrën tonë. Është e vërtetë se ndërsa po bënim ushtrimet e ftohjes, dëgjohej njerëz që po festonin për një gol”, shpjegoi Casado.
“Kur përfundoi ndeshja, pashë nga tribunat, pashë një mik që ishte aty, dhe ai më tha: ‘4-2’, dhe tani ata (Real Madridi) duhet të luajnë play-off”.
“Po, duhet të luajnë edhe disa ndeshje ekstra, dhe mirë, në fund të fundit, kështu është. duhet të luash play-off, dy ndeshje ekstra, dy javë të mbushura me takime, dhe gjithmonë është më mirë ta shmangësh këtë”, ka deklaruar mesfushori spanjoll.
Pas kualifikimit në mesin e tetë më të mirave, Barcelona ka avancuar në fazën e 1/8 së finales në mënyrë automatike.
Në ndërkohë, fati ka bërë që Real Madridi të ndeshet sërish me Benfican në ‘play-off’, me një sistem vajtje-ardhje.
Lajm i mirë për ‘Los Blancos’ është fakti që ndeshjen kthyese ata do ta zhvillojnë në shtëpi, ku tashmë dihet efekti që ka ditur të ketë shpeshherë ‘Santiago Bernabeu’ në rezultatet e tyre./Telegrafi/