Ylli francez i PSG-së refuzon rinovimin, kërkon kalimin te gjiganti anglez
Bradley Barcola mund të largohet nga Paris Saint-Germaini, pasi anësori francez raportohet se ka refuzuar ofertën e fundit për zgjatjen e kontratës me klubin.
Sipas “RMC Sport”, Barcola e ka hedhur poshtë propozimin e rinovimit nga PSG-ja tre muaj më parë dhe që atëherë nuk ka pasur më diskutime mes palëve.
Për rrjedhojë, përfaqësuesi i Francës tashmë konsiderohet si një prej çështjeve më të rëndësishme të merkatos gjatë pjesës së mbetur të afatit kalimtar të verës.
PSG kishte shpresuar ta siguronte të ardhmen afatgjatë të Barcolas pas një tjetër sezoni mbresëlënës, por negociatat kanë ngecur plotësisht.
🚨🇫🇷 BREAKING: Bradley Barcola will NOT sign new deal at Paris Saint-Germain, the decision is confirmed.
As always reported, he’s open to exploring a move this summer and will NOT sign new contract.
🔴 Liverpool have Barcola on top of their list. pic.twitter.com/CdiQ2SPZet
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026
Mungesa e progresit ka nxitur natyrshëm spekulimet për një largim të mundshëm, me disa klube të mëdha evropiane që thuhet se po e monitorojnë situatën e tij.
Në këtë fazë, nuk ka sinjale se ndonjëra palë po përgatitet t’i rifillojë bisedimet, duke e lënë të paqartë të ardhmen e Barcolas.
Nëse negociatat nuk rinisin së shpejti, PSG-ja mund të përballet me presion gjithnjë e më të madh, teksa interesimi për një prej lojtarëve më të vlefshëm ofensivë të skuadrës vazhdon të rritet gjatë kësaj vere./Telegrafi/