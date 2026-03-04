Xum Allushi: Rogerti është lojtari më i sinqertë dhe më i fortë, fitoje Big Brother-in
Xum Allushi, konkurrenti i edicionit të katërt të Big Brother VIP Albania, ka bërë një reagim për banorin aktual, Rogert Sterkaj.
Ai thotë se po e mbështet në këtë rrugëtim dhe se i uron fitoren në këtë format.
Ish-banori thekson se është njeri i drejtë dhe lojtari më i fortë e më i sinqertë brenda.
Foto: Instagram
"Për mendimin tim Rogerti është lojtari më i sinqertë dhe më i fortë nga të gjithë", ka shkruar ai.
"S'kam dashur të flas fare për këtë Big Brother por thjesht opinioni im. është njeri i drejtë, dhe nëse bërtet ai bërtet për të drejtën e tij", tutje tha.
"Kështu që Rogert dhe fitoje Bigun, mbështetjen time e ke deri në fund", vijon shkrimi i Xumit.
Kjo vjen pasi Rogerti doli në spektaklin e së martës nga shtëpia dhe u fut sërish brenda. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com