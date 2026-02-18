Xhuli tregon herën e parë kur ka kryer marrëdhënie intime: Virgjëria nuk ekziston, 99 përqind e femrave nuk kanë gjakderdhje
Finalistja e Big Brother VIP Kosova 1, Juliana Nura, ka bërë një tjetër deklaratë që ka tërhequr vëmendje gjatë paraqitjes së saj në Shok Podcast, ku ishte e ftuar nga moderatori Fis Juniku.
Gjatë intervistës, ajo u pyet për herën e parë që kishte kryer marrëdhënie intime, pyetje që shpesh konsiderohet personale dhe e ndjeshme. Përgjigjja e saj ishte befasuese dhe e drejtpërdrejtë, pasi deklaroi se koncepti i virgjërisë sipas saj nuk ekziston.
“Virgjëria nuk ekziston. Nuk ekziston virgjëria sepse edhe po të bësh pak hulumtim e kupton që edhe meshkujt edhe femrat e kanë herën e parë që bëjnë diçka. Ti mund të pyesësh se kur e ke bërë për herë të parë me një njeri që e ke dashur marrëdhënien e parë seksuale, por jo virgjërinë sepse nuk ekziston virgjëria. 99 për qind e femrave nuk u del gjak, është një mbështjellës që disa femra e kanë, disa s’e kanë. Disa janë elastike e disa s’janë. Është vetëm hera e parë e mashkullit dhe hera e parë e femrës”, u shpreh ajo.
Më tej, Nura tregoi edhe momentin kur kishte përjetuar për herë të parë një përvojë të tillë, duke zbuluar se kjo kishte ndodhur në vitin 2010, në periudhën kur mbante titullin Miss Kosova.
“U bë kohë, kur kam qenë ‘Miss Kosova’ në vitin 2010 atëherë e kam bërë. Kam qenë 22 vjeçe, atë muaj i kam bërë 22. Unë jam shumë ‘old fashion’, sado që jam moderne, por kur bie puna te familja, te respekti, te trupi im, te puna ime, unë shumë jam protektive. E ruaj veten, e mbroj veten, e mbroj atë që ka vlerë shumë”, tha ajo.
Deklaratat e saj janë shpërndarë gjerësisht në rrjete sociale, duke nxitur diskutime të shumta mbi mënyrën e të menduarit për tema intime dhe perceptimet shoqërore rreth tyre, ndërsa vetë Nura vazhdon të mbetet një figurë që shpesh ngjall debat me qëndrimet e saj të hapura. /Telegrafi/