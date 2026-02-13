Xhiroi 13 klipe brenda tri ditësh, Bebe Rexha tregon pasojat në trupin dhe shëndetin e saj
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka zbuluar së fundmi për ndjekësit disa detaje nga sfidat fizike që ka kaluar gjatë xhirimeve të videoklipeve për albumin e saj të ri.
Rexha është në fazën përfundimtare të përgatitjeve për albumin “Dirty Blonde”, i cili përmban gjithsej 13 këngë, të gjitha të shoqëruara me videoklipe që pritet të publikohen njëherësh.
Në një postim të bërë së fundmi në Twitter, artistja e hitit “I’m A Mess” publikoi një video ku tregon shenjat e trupit që ka marrë gjatë xhirimeve intensive – nga këmba, duart dhe krahët, deri tek thonjtë.
“Kjo jam unë pas xhirimit të 13 klipeve në tri ditë,” shkroi Rexha në mbishkrimin e videos, duke dhënë një pamje të sinqertë dhe të hapur mbi përkushtimin fizik dhe emocional që kërkon realizimi i një albumi vizual.
Foto: Bebe Rexha/Twitter
Ky rikthim i saj vjen pas një periudhe qetësie dhe intensiteti në studio, ndërsa kënga e parë nga albumi, “I Like You Better Than Me”, tashmë është e disponueshme në të gjitha platformat muzikore, duke paralajmëruar një vit të fuqishëm për karrierën e Bebe Rexhës.
Albumi “Dirty Blonde” pritet të bëhet një hit i vërtetë, jo vetëm për muzikën, por edhe për eksperiencën vizuale që ofron, duke treguar përkushtimin dhe energjinë e pakursyer të artistes. /Telegrafi/