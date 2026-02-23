“Wuthering Heights” dominon arkëtimet ndërkombëtare me mbi 140 milionë euro
Fundjava në kinematë botërore u dominua nga disa tituj që shënuan rezultate të forta financiare, me dramën romantike gotike "Wuthering Heights" në krye të arkëtimeve ndërkombëtare.
Filmi me regji të Emerald Fennell grumbulloi rreth 24.2 milionë euro në 76 tregje dhe ka arritur tashmë rreth 140 milionë euro në nivel global, duke tejkaluar ndjeshëm buxhetin e prodhimit prej afërsisht 73.6 milionë eurosh.
Performanca më e fortë jashtë tregut amerikan u regjistrua në Mbretëria e Bashkuar me rreth 20.7 milionë euro, e ndjekur nga Italia me 8.6 milionë euro dhe Australia me 7.6 milionë euro, duke konfirmuar interesin e madh ndërkombëtar për filmin.
Në Amerikën e Veriut, vendin e parë e mori "GOAT", një prodhim i Sony Pictures Animation, e cila vazhdon të performojë fuqishëm edhe jashtë ShBA-së me rreth 40.5 milionë euro të ardhura ndërkombëtare dhe rreth 94.1 milionë euro globalisht, kundrejt një buxheti prodhimi prej afërsisht 73.6 milionë eurosh.
Filmi ka performuar më fort në Mbretëria e Bashkuar me rreth 13.3 milionë euro si dhe në Meksika dhe Franca.
Ndërkohë, "Crime 101" nga Amazon MGM Studios po has vështirësi në arkëtime, pasi ka mbledhur vetëm rreth 42.6 milionë euro globalisht kundrejt një buxheti prej afërsisht 82.8 milionë eurosh, duke u konsideruar një performancë zhgënjyese për industrinë. /Telegrafi/
