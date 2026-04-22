Witherspoon i përgjigjet kritikave për Inteligjencën Artificiale: Nuk mendoj se kompjuterët duhet të zëvendësojnë njerëzimin
Aktorja Reese Witherspoon është detyruar të sqarojë pikëpamjet e saj mbi inteligjencën artificiale, pasi postimi i saj në rrjetet sociale u kritikua.
Situata filloi më 16 prill, kur ylli i "Harvard Blonde" postoi një video në Instagram në të cilën shprehu bindjen e saj se gratë duhet të përdorin inteligjencën artificiale në jetën e tyre të përditshme, gjë që shkaktoi zemërim nga disa prej ndjekësve të saj.
Pas kritikave, Witherspoon përdori përsëri mediat sociale të hënën, për të sqaruar qëllimet e saj dhe për të siguruar fansat, duke thënë se i kuptonte rezervat dhe shqetësimet e tyre.
"Duket se postimi im për inteligjencën artificiale ka ndezur një debat," shkroi aktorja krahas një selfie. "Për të qenë e qartë, askush nuk po më paguan të flas për këtë. Jam thjesht kurioze."
Ajo vuri në dukje se fëmijët e saj po “mësojnë gjithashtu rreth mjeteve të IA-së”. “Unë njoh shumë themelues që bëjnë ‘kodim vibe’ dhe kam dëgjuar se njerëzit po përdorin IA-në në çdo sektor biznesi”, shkroi ajo.
Megjithatë, ajo pranoi shqetësimet "legjitime" në lidhje me mjetet e reja. "Jam e vetëdijshme për ndikimin që kjo mund të ketë në vendet e punës në një numër industrish. Gjithashtu i kuptoj shqetësimet në lidhje me mjedisin", shtoi ajo.
Witherspoon vazhdoi, "Unë kujdesem shumë për komunitetet lokale. Jam gjithashtu e shqetësuar për ardhjen e inteligjencës së përgjithshme artificiale (AGI)". Pastaj ajo përfundoi, "Unë nuk besoj se kompjuterët duhet ta zëvendësojnë njerëzimin".