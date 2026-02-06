VV nuk mbështet buxhetin e Prishtinës, Sveçla kritikon PDK-në dhe projektet problematike
Gëzim Sveçla nga Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se subjekti i tij politik nuk do të votojë buxhetin e kryeqytetit, duke e vlerësuar si një paraqitje të gabuar të suksesit në qeverisjen komunale.
“Po na kërkohet t’i votojmë 150 milionë euro pa pikë llogaridhënie”, tha Sveçla, duke shtuar se tri projekte kryesore të buxhetit janë problematike dhe aktualisht në trajtim nga organet e drejtësisë, raporton Telegrafi.
Ai përmendi Sheshin “Xhorxh Bush”, lidhjen e Arbërisë me Qendrën dhe tunelin në rrugën “Agim Ramadani”.
Sveçla kritikoi gjithashtu PDK-në, duke theksuar se ky buxhet më shumë i shërben interesave të saj sesa vetë LDK-së.
Qëndrimi i VV-së vjen ndërkohë që Kuvendi i Prishtinës po diskuton miratimin e buxhetit për vitin aktual, ndërsa debate të forta janë duke u zhvilluar për legjitimitetin dhe përmbajtjen e disa projekteve kapitale. /Telegrafi/
