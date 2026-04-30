Alaba “përfshihet” në mashtrimin miliona eurosh në Tiranë – zbulohet si u keqpërdor ylli i Real Madridit
Operacioni ndërkombëtar i përmasave gjigante, i udhëhequr nga prokuroria e Salzburgut në Austri dhe SPAK në Shqipëri, ka shkatërruar një rrjet kriminal “Call Center” në Tiranë.
Grupi dyshohet se ka përfituar mbi 50 milionë euro duke mashtruar qytetarët evropianë, por ajo që ka bërë bujë në mediat ndërkombëtare është përdorimi i imazhit të yllit të futbollit, David Alaba, për të joshur viktimat.
Mashtrimi përdori identitetet e figurave të njohura si Presidenti Federal Alexander Van der Bellen dhe prezantuesit e ORF Armin Wolf dhe Nadja Bernhard, të cilët i promovuan këto investime në foto të manipuluara dhe video të rreme.
Për shembull, Presidenti Federal shihet duke garantuar investimin dhe duke thënë në video: “Mos humbni kohë, veproni tani”.
Një pagesë mujore prej 250,000 eurosh u premtua për një pagesë fillestare prej vetëm 250 eurosh.
Ish-Kancelari Federal Karl Nehammer, futbollisti profesionist David Alaba, ish-ylli i skive Hermann Maier, prezantuesit televizivë Armin Assinger dhe Mirjam Weichselbraun, si dhe artisti i kabaresë dhe prezantuesi i “Willkommen Österreich”, Christoph Grissemann, u shfaqën gjithashtu në regjistrime të manipuluara (Deepfake).
Alaba, viktimë e “Deepfake” nga Tirana
Kriminelët përdorën teknologjinë e inteligjencës artificiale për të krijuar video ku mbrojtësi i Real Madridit dukej sikur u bënte thirrje ndjekësve të tij të investonin në platforma si “Lion-Trade”.
Duke shfrytëzuar popullaritetin dhe besueshmërinë e Alabës në Austri dhe më gjerë, Call Center-at në Tiranë arritën të zhvatnin shuma që shkojnë deri në miliona euro nga kursimet e qytetarëve.
Ky operacion, i mbështetur nga Europol, ka çuar në arrestimin e dhjetëra personave në Shqipëri, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbuluar nëse ka emra të tjerë të botës së sportit të përfshirë pa dëshirën e tyre në këtë skemë kriminale./tch