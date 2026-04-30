Golf 9 vjen i inspiruar nga dizajni i Golf 4
Dy vitet e fundit kanë qenë të vështira për Volkswagen.
Rënia e shitjeve, humbja e pjesës së tregut dhe modelet që i larguan besnikët e VW dhe i lanë kritikët të zhgënjyer, penguan shumë përpjekjet e markës.
Por që kur drejtori ekzekutiv aktual, Thomas Schafer, iu bashkua bordit në vitin 2022, ai ka premtuar ta drejtojë kompaninë përsëri në rrugën e duhur.
Tani po shohim masat që po zbatohen pak nga pak.
Kohët e fundit, ID.3 Neo mori ndryshimin që i nevojitej dhe u shndërrua në veturën që duhej të kishte qenë që në fillim.
ID. Polo që do të dalë së shpejti ka shumë potencial falë pamjes dhe emrit të tij të njohur, dhe më shumë modele do të ndjekin një filozofi më të thjeshtë.
Por e ardhmja e VW-së ishte në duart e produktit të saj më të rëndësishëm, Golf-it.
Ai e shpëtoi kompaninë në vitin 1974 dhe që atëherë ka qenë modeli që i sjell fitime markës (të paktën në Evropë).
Ndërsa Golf nuk është më modeli më i shitur i kompanisë, vetë rëndësia e tij ia vlen shumë.
Kjo do të thotë që Golf Mk9 i ardhshëm ka shumë peshë.
Çdo Golf i ri është i rëndësishëm, por duke pasur parasysh klimën e automobilave në këtë moment, mund të thuhet se Mk9 mund të jetë pothuajse po aq i rëndësishëm sa Mk1, pavarësisht se është të paktën dy vjet larg debutimit.
Schafer tha se Mk9 Golf po ecën mirë: “Ekipi po punon me veturën. Vitin e kaluar, në nëntor, pata mundësinë të shihja modelin e parë me përmasa të plota dhe e tëra çfarë mund të thoja ishte uau. Është kaq i bukur. Ishte vetëm një nga idetë - jo modeli përfundimtar, por një nga ato prototipa për të cilët vazhdon të marrësh vendime. Por në shikim të parë më dukej shumë mirë”.
Raportohet se dizajni i Mk9 do të jetë një kujtim për Golf Mk4. /Telegrafi/