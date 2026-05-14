“Si nuk e ka menduar dikush më herët këtë?” – shenjat fotoluminishente në rrugë rrisin ndjeshëm sigurinë.
Shenjat fotoluminishente në rrugë, të cilat ndriçojnë në errësirë pas thithjes së dritës gjatë ditës, mund të rrisin dukshëm sigurinë në trafik, veçanërisht gjatë natës dhe në kushte të dukshmërisë së dobët.
Ideja është që këto shenja dhe shënjime në asfalt të “karikohen” nga drita e diellit ose ndriçimi i rrugës gjatë ditës, dhe më pas të ndriçojnë në errësirë pa nevojë për energji elektrike.
Kjo mund të ndihmojë shoferët që të shohin më qartë korsitë, kthesat dhe kufijtë e rrugës, duke reduktuar rrezikun e aksidenteve, sidomos në zona pa ndriçim publik ose në kushte moti të keq.
Ekspertët theksojnë se dukshmëria e shenjave rrugore është një faktor kyç për sigurinë në trafik, pasi në kushte të errësirës shumë aksidente ndodhin për shkak të mungesës së orientimit vizual në rrugë. /Telegrafi/