Kompania që prodhon iPhone-in tuaj tani ndërton një SUV elektrik me 468 kuaj fuqi
Foxconn, kompania tajvaneze e njohur për montimin e iPhone, ka prezantuar automjetin e saj të dytë elektrik, një SUV të quajtur Cavira, i zhvilluar nga divizioni Foxtron.
Modeli do të lansohet fillimisht në Tajvan dhe më pas pritet të zgjerohet në tregje të tjera.
Cavira ka përmasa të ngjashme me Tesla Model Y dhe vjen me dizajn modern me drita LED, vijë ndriçuese përpara dhe një stil të pastër aerodinamik.
Brendësia përfshin një ekran qendror 15.6 inç, panel digjital dhe butona fizikë për funksionet kryesore.
SUV-i do të ofrohet në dy versione: një variant me një motor dhe 249 kuaj fuqi me autonomi rreth 578 km, dhe një version performancë me dy motorë që prodhon 468 kuaj fuqi dhe përshpejton 0–100 km/h për 3.8 sekonda, por me autonomi më të ulët.
Të dy versionet përdorin bateri 82.7 kWh dhe përfshijnë teknologji moderne si përditësime “over-the-air”, sistem zanor me 12 altoparlantë dhe asistencë të avancuar për drejtimin.
Foxconn po synon kështu të hyjë seriozisht në tregun e makinave elektrike. /Telegrafi/