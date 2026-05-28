Ferrari pyeti drejtuesit e tij në F1 për veturën elektrike Luce
Kur një kompani konkurron në Formula 1 të dielën dhe shet makina gjatë javës, me siguri do të ketë disa kryqëzime midis dy botëve.
Është e logjikshme që Ferrari po përfiton duke pasur Lewis Hamilton dhe Charles Leclerc në anën e garave për të promovuar modelet e tij më të fundit në rrugë.
Kjo ndodhi vitin e kaluar me hipermakinën F80, dhe tani po ndodh përsëri me një automjet krejtësisht të ndryshëm, transmeton Telegrafi.
Por Luce është ndryshe nga çdo Ferrari tjetër që kur Maranello filloi të prodhonte makina gati 80 vjet më parë. Pse? Epo, vetëm shikojeni.
Dizajni radikal ka ngjallur polemika të paprecedentë në internet, ndërsa motori elektrik vetëm sa ka shtuar karburant në debat.
Sigurisht, nuk do të dëgjoni drejtuesit e F1 të thonë gjëra negative për një produkt që punëdhënësi i tyre po e shet për 550,000 euro secila.
Leclerc thotë disa gjëra për të cilat të gjithë mund të biem dakord, të tilla si "dizajni është shumë-shumë i ndryshëm nga çfarëdo që kemi parë nga Ferrari në të kaluarën".
Për më tepër, kthimi në më shumë butona fizikë ka të ngjarë të vlerësohet universalisht.
Shoferi 28-vjeçar Monégasque vazhdon duke e përshkruar Luce si "shumë futurist", që sigurisht është një mënyrë për të karakterizuar ashensorin me pesë dyer dhe pesë vende: "Është shumë si Ferrari të shikosh drejt së ardhmes dhe të inovosh".
Hamilton merr një kënd tjetër, duke lavdëruar vëmendjen ndaj detajeve dhe gjithashtu duke e përshkruar makinën si "shumë Ferrari".
Përveç dizajnit, shtatë herë kampioni i F1 vlerëson se si ndihet Luce pas timonit: "Shpërndarja e energjisë është e mahnitshme. Thjesht ndiheni të përqendruar gjatë gjithë kohës edhe kur jeni duke kaluar nëpër kthesa".
Ndërsa videoja është e parashikueshme një përpjekje marketingu e orkestruar me kujdes, komentet e lëna nga shikuesit janë kaos absolut.
Ju do të duhet të lëvizni pak për të gjetur reagime pozitive. Në fakt, disa përdorues u befasuan që Ferrari madje la të hapur seksionin e komenteve në YouTube, duke hapur në mënyrë efektive derën e kritikave të ashpra.
Por sado jokonvencionale që duket Luce nga jashtë, është e arsyeshme të supozohet se Ferrari ka kryer klinika të gjera me blerës të mundshëm.
Vetura elektrike ka qenë në zhvillim për shumë vite dhe logjika sugjeron që Maranello kishte mjaft kohë për të folur me klientët dhe për të mbledhur reagime.
Rezultati ka vënë flakën në internet, por Ferrari e pa qartë këtë që po vinte. Më vonë në video, shefi i marketingut global të produkteve të kompanisë, Emanuele Carando, përshkruan me saktësi se si kanë qenë ditët e fundit: “Sa herë që do të zbulojmë makinën, do të ketë diskutime të pabesueshme. Do të kemi disa dashnorë të mëdhenj dhe do të kemi shumë urrejtës”. /Telegrafi/
