Vetura e fundit unike e Bugatti-t është e mbuluar me yje
Mund të mendoni se një Bugatti W16 Mistral është tashmë mjaftueshëm ekskluziv në formën standarde.
Në fund të fundit, ky roadster shënon kapitullin e fundit për motorin legjendar 8.0 litra W16 - një lamtumirë triumfale me 1,600 kuaj fuqi, e kufizuar në vetëm 99 njësi. Por për disa blerës, rrallësia e pastër është vetëm pika e fillimit, transmeton Telegrafi.
Atje hyn në lojë programi "Sur Mesure" - divizioni i brendshëm i Bugatti-t, ku dëshirat e klientëve shndërrohen në vepra arti që lëvizin.
Krijimi më i fundit nga kjo atelie mban emrin poetik "Le Retour du Jeune Prince", "Kthimi i Princit të Ri".
Historia e kësaj makine filloi në tetor 2023, kur një koleksionist i Bugatti-t prej kohësh u takua me Jascha Straub, kreun e Bugatti Sur Mesure, në Molsheim.
Qëllimi: të krijohet një automjet që jo vetëm i bën homazh klasikut letrar të Antoine de Saint-Exupéry-t, Princi i Vogël, por edhe veprës letrare të vetë klientit, e cila vazhdon historinë e princit.
Është pikërisht ky lloj rrëfimi personal që Bugatti - nën drejtimin e shefes së dizajnit Sabine Consolini - e përktheu në një koncept vizual.
Duke qëndruar përpara "Le Retour du Jeune Prince", skema e pazakontë e ngjyrave është gjëja e parë që tërheq vëmendjen tuaj.
Ekipi zhvilloi një paletë të personalizuar me tone të ngrohta bakri dhe bronzi, duke krijuar një shkëlqim metalik që synon të evokojë reflektimin e butë të dritës së hënës në tokë.
Këto nuanca tokësore reagojnë intensivisht ndaj dritës në ndryshim, duke theksuar më tej format e skalitura të Mistral, i cili është bazuar në Chiron.
Edhe grila ikonike në formë patkoi u rishikua: linjat e saj të brendshme 3D tani ndjekin rrjedhën dinamike të kapakut, duke i dhënë pjesës së përparme një ndjesi më të fortë lëvizjeje përpara.
Edhe më shumë mjeshtëri zbulohet ndërsa ecni rreth makinës. Në pjesën e pasme dhe në majë të krahut të pasmë, ka një qiell me yje të pikturuar me dorë.
Çdo yll individual argjendi u punua direkt në bojë përmes një procesi që kërkon kohë shtresimi dhe rafinimi. Dhe siç do të prisnit nga një projekt në këtë nivel, ekziston një vezë e Pashkëve: kur freni me ajër aktivizohet me shpejtësi të lartë ose gjatë frenimit, një kompozim i fshehur në pjesën e poshtme të krahut bëhet i dukshëm.
Ai përshkruan një riinterpretim të një prej skenave më të famshme të librit - princi dhe dhelpra.
Ka dallues më të kushtueshëm në krahasim me makinën "standarde": emblema e Bugatti-t në grilë, "macaron", është e konturuar me ar, ndërsa kaliperët e frenave janë të përfunduar me bakër.
Edhe qendrat e rrotave mbajnë emblema "EB" me ngjyra të përputhura. Dhe nëse shikoni në ndarjen e motorit, do të gjeni gravura të personalizuara të personazheve kryesorë të historisë në motorin masiv W16.
Brenda, udhëtimi letrar vazhdon. Bugatti përdor dy nuanca lëkure: "Terre d'Or", një ngjyrë bezhë e ndritshme dhe e shndritshme, dhe "Driftwood", një ton më i errët dhe më tokësor.
Panelet e dyerve janë shfaqje të vërteta të mjeshtërisë së tapicerisë. Hëna është e qëndisur në lëkurë, e rrethuar nga motive të panumërta yjesh që rrjedhin nëpër kabinën e pilotit dhe deri te mbështetëset e kokës. Konzola qendrore paraqet fibra karboni ngjyrë kafe të dukshme të zbukuruara me detaje yjesh.
Pika kryesore e padiskutueshme e kabinës është leva e marshit. Brenda saj është vendosur një trëndafil delikat argjendi që duket si një xhevahir i çmuar.
Për ta bërë këtë miniaturë sa më realiste të jetë e mundur, një lule e vërtetë u kap nëpërmjet skanimit 3D dhe më pas u rikrijua me besnikëri në argjend. Është një referencë e drejtpërdrejtë për trëndafilin e Princit të Vogël - një simbol i butësisë dhe kujtesës.
Mekanikisht, Mistral mbetet bisha e njohur: motori 8.0 litërsh W16 dërgon 1,600 kuaj fuqi nëpërmjet një transmisioni me shtatë shpejtësi me dy tufë në të katër rrotat.
Në një rast të tillë, performanca pothuajse bëhet dytësore, por dija se poezia e Princit të Vogël teorikisht mund të udhëtonte me mbi 249 milje në orë i jep kësaj makine unike karakterin e saj të veçantë.
"Le Retour du Jeune Prince" është më pak një makinë sesa një libër i lidhur i bërë nga fibra karboni dhe lëkurë - i krijuar për t'u lexuar, mbajtur mend dhe ndjerë. /Telegrafi/