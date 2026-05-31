Ngjyra e re dhe e mrekullueshme e Maserati-t feston një shekull
Sezoni i ri i Serisë Evropiane GT2 2026 me motor Pirelli fillon më 30 maj në Autodromo Nazionale të Monzës, por fundjava e debutimit të Maserati-t nuk do të përqendrohet vetëm në gara.
Vëmendja do të jetë te Maserati GT2 Stradale e re, e cila do të shfaqet në një seri ngjyrash festive të krijuara për të shënuar dy përvjetorë të mëdhenj: 100 vjet të logos Trident dhe një shekull që nga paraqitja e parë e markës në garë, transmeton Telegrafi.
Makina super sportive e prodhuesit të makinave të Modenës për rrugë do të ekspozohet së bashku me makinat e garave Maserati GT2, si pjesë e një projekti që synon forcimin e lidhjes midis pistës dhe rrugës, transmeton Telegrafi.
E zhvilluar me programin e personalizimit Maserati Fuoriserie, ngjyrat e reja marrin frymëzim nga Maserati 250F historike - një nga makinat njëvendëshe më ikonike të Formula 1 të viteve 1950.
250F fitoi dy tituj botërorë me Juan Manuel Fangio në vitet 1954 dhe 1957, dhe siguroi vendin e saj në historinë e sporteve motorike përmes sukseseve të arritura nga pilotë, përfshirë Stirling Moss dhe Maria Teresa de Filippis.
Skemat përkujtimore të ngjyrave do të jenë të disponueshme si në një ekzemplar të vetëm të makinës së garave Maserati GT2 ashtu edhe në Maserati GT2 Stradale, duke nënvizuar lidhjen e drejtpërdrejtë midis konkurrencës dhe modelit të ligjshëm në rrugë.
Kjo trashëgimi daton që nga viti 1926, kur Maserati Tipo 26 fitoi klasën e saj në Targa Florio me Alfieri Maserati pas timonit, duke u bërë makina e parë që mbante Trident në kapakun e saj.
Në Monza, Maserati do të paraqesë pesë makina GT2 të drejtuara nga tre ekipe të ndryshme në klasat Pro-Am, Silver dhe Master.
Ndër makinat që priten të dallohen është Philippe Prette i LP Racing, kampioni Am në secilin nga dy sezonet e fundit, i vendosur të mbrojë titullin në Maserati GT2 nr. 1.
Krahas pranisë së saj në pistë, GT2 Stradale do të vazhdojë të luajë një rol qendror përtej Serisë Evropiane GT2.
Për të dytin vit radhazi, Maserati do të jetë furnizuesi zyrtar i makinave për GT World Challenge Europe të mundësuar nga AWS, ku GT2 Stradale do të shërbejë si Makinë Sigurie, me Maserati MCPura që vepron si Makinë Kryesore.
Fundjava e Monzës do të ndjekë një format prej dy seancash provash të lira, kualifikuese dhe dy garash 50-minutëshe, duke hapur një sezon që do të vazhdojë në Spa-Francorchamps, Misano, Zandvoort dhe Portimão. /Telegrafi/