Sonderwunsch 911 GT3 Touring i fundit i Porsche është një vepër arti
Porsche di si të prodhojë makina sportive fantastike. Më parë prodhonte edhe hipermakina, por tani është ndalur sepse marzhet e fitimit neto janë më të mira për automjetet që mund të prodhohen në masë.
Për fat të mirë, modeli ikonik 911 përfiton nga një bazë klientësh krijues të gatshëm të paguajnë për modifikime që transformojnë një automjet të shpejtë në një vepër arti në lëvizje. Kjo është ajo që ndodhi me këtë 911 GT3 Touring, transmeton Telegrafi.
Porsche ka bërë edicione speciale të disa prej automjeteve të saj për të festuar vende dhe rajone të ndryshme në të gjithë globin. Dyshohej se ky GT3 do të ishte diçka e ngjashme, veçanërisht pasi fotot paralajmëruese aludonin në logon kombëtare të markës së një vendi të Evropës Lindore.
Siç rezulton, 911 GT3 Touring "Pema e Jetës" është një porosi e hollë me porosi që vjen nga një nga prodhuesit më të mëdhenj të verës në Moldavi, i cili gjithashtu organizon evente automobilistike në kështjellën e tij të madhe në Bulboaca, Anenii Noi.
Makina sportive “me dëshira të veçanta” me një motor me gjashtë cilindra 4.0 litra me aspirim natyral që prodhon pak mbi 500 kuaj fuqi në 8,400 rpm (kërkon rrotullime të larta, po) duket si një milion dollarë falë një ngjyrosjeje që lejon që vjollca të zbehet në vjollcë (duke përfshirë edhe fellnet!), ndërsa zbukurimet dhe detajet e bojës së artë e bëjnë të gjithë makinën të ndihet delikate dhe luksoze.
Ndoshta synon të pasqyrojë cilësinë dhe pasurinë e verës moldave, e cila është një nga industritë më të rëndësishme të vendeve të vogla të Evropës Lindore.
Specifikimi i zgjedhur për karrocerinë e 911 GT3 Touring plotëson siluetën e saj dhe lejon që makina me tërheqje të pasme të duket e shkëlqyer në prani të diellit dhe misterioze, ose, akoma më mirë, pothuajse si një karrocë e misterizuar me dy dyer kur është errësirë jashtë.
Sado mbresëlënëse të jetë ngjyrosja, veçanërisht pasi disqet luajnë së bashku me kombinimin e ngjyrave, është brendësia ajo që e bën vërtet 911 GT3 Touring “Pemën e Jetës” të dallohet.
Një përzierje e shijshme e ngjyrës vjollcë patëllxhani, të kuqes së qershisë (ose ngjyrës bordo, nëse preferoni), të bardhës krem dhe të artës krijon një kabinë që pothuajse ia vlen të futet në muze.
Personi që porositi këtë Porsche i plotësoi të gjitha kriteret e mundshme, sepse edhe fletët e ajrit janë të mbështjella me lëkurë dhe kanë të njëjtën nuancë të dallueshme që gjendet në mbështetëset anësore të ulëseve dhe modelin Pasha.
Klientët madje zgjodhën edhe paketën e tymosësit, por ata kanë zgjedhur edhe qepje kontrasti që është bordo në panelet e dyerve dhe në panelin e instrumenteve, ndërsa sediljet kanë vija të ndërprera krem.
Përzierja harmonike e ngjyrave është gjithashtu e paraqitur në çelësin e automjetit së bashku me simbolet "Pema e Jetës".
Në fund të fundit, kjo është ndoshta 911 GT3 Touring Sonderwunsch më interesante që kemi parë ndonjëherë. A guxojmë të themi se i tejkalon edhe modelet që kanë pamjen e jashtme të famshme Chromaflair? /Telegrafi/