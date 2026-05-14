Mazda do të ndjekë vëllimin me një CX-3 të ri në vitin 2027
Ndërsa entuziastët presin me padurim një Miata të re, një model tjetër që ka ekzistuar për më shumë se një dekadë do të jetë i pari që do të ndërrojë breza.
Crossover-i më i vogël i kompanisë do të rinovohet në vitin 2027 kur CX-3 i gjeneratës së dytë të dalë në shitje, transmeton Telegrafi.
Në një dokument zyrtar në lidhje me vitin fiskal të përfunduar së fundmi në Japoni, Mazda përmend një model të ri CX të nivelit fillestar.
CX-3 aktual po bëhet shumë i njohur, pasi ka qenë në treg që nga fundi i vitit 2014.
Mazda ndërpreu modelin në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë në vitin 2021 për t'i bërë vend CX-30, por crossover-i i vogël vazhdon të përdoret në tregje të tjera.
Më në fund do të kalojë në një gjeneratë të dytë, me prodhim të planifikuar për Tajlandën.
Montimi do të bëhet në Auto Alliance Thailand (AAT). Në këtë fabrikë të përbashkët Mazda-Ford, janë ndërtuar më shumë se katër milionë automjete që kur fabrika Rayong u bë funksionale në vitin 1995.
CX-3 i ardhshëm nuk do të jetë ekskluziv për tregun vendas, pasi Mazda gjithashtu planifikon ta eksportojë modelin në Japoni dhe vende të tjera të Azisë Juglindore.
Detajet rreth CX-3 të ardhshëm mbeten të pakta, por Mazda ka konfirmuar se do të ofrojë një version të elektrizuar pa specifikuar llojin e sistemit hibrid të fuqisë që do të përdorë.
Një pyetje tjetër pa përgjigje ka të bëjë me platformën, e cila është tashmë 12 vjeç në modelin aktual.
Një ripërsëritje e elementeve ekzistuese nuk do të vinte si një surprizë e plotë, duke marrë parasysh që CX-5 i vitit 2026 nuk është aq i ri.
Edhe pse nuk ka njoftime paraprake që shoqërojnë njoftimin, Mazda tashmë ka lënë të kuptohet se çfarë të presim.
Në Panairin e Mobilitetit në Japoni të vitit të kaluar, Vision X-Compact parapriu drejtimin e ardhshëm të kompanisë për makinat e vogla.
Koncepti mori formën e një hatchback-u të hollë, me sa duket duke ofruar një pamje të Mazda2 të gjeneratës së ardhshme, por është e lehtë të imagjinohet një homolog crossover.
Me CX-3 të vitit 2027, Mazda synon të "kapë segmentin e volumit", megjithëse nuk presim që modeli të shitet në të gjithë botën.
CX-30 ka të ngjarë të mbetet pika hyrëse në linjën e SUV-ve të kompanisë në shumë rajone, ndërsa CX-3 përqendrohet kryesisht në tregjet aziatike.
Mazda po e mban emrin CX-3 në vend që të kalojë në CX-20, një logo që ka qarkulluar në revistat japoneze për njëfarë kohe.
Disa do të argumentonin se CX-20 do të kishte më shumë kuptim duke e përshtatur emrin e crossover-it të vogël me SUV-të më të mëdhenj të markës.
Megjithatë, ky nuk duket të jetë plani, përveç nëse një CX-20 i veçantë po zhvillohet për tregje të tjera. /Telegrafi/