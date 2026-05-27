Alfa Romeo po prodhon një model të ri Hatchback me motorë me benzinë
Kur Alfa Romeo njoftoi planin e saj të prodhimit javën e kaluar, qëllimisht la jashtë pjesën më të mirë.
Ndërsa makina speciale e zhvilluar së bashku me Maserati-n do të jetë me siguri interesante, ajo do të përmbushë një çmim prej një përqind, që do të thotë një çmim i lartë dhe prodhim i kufizuar në të njëjtën mënyrë si 33 Stradale.
Për pjesën tjetër prej nesh, një model shumë më i përballueshëm është në rrugë e sipër, transmeton Telegrafi.
Përveç punës në një crossover të ri kompakt për t'u vendosur diku së bashku me Junior dhe Tonale, Alfa Romeo po rikthen një të preferuar të fansave: modelin hatchback.
Ndërsa nuk ka ende një emër, kompania thotë se modeli i ri kompakt synon të "ndërtohet mbi ikona si 147 dhe Giulietta".
Prodhuesi italian i makinave nuk ka prodhuar një model hatchback për gati gjashtë vjet, me Giulietta-n e fundit të montuar drejt fundit të vitit 2020.
Pasardhësi i tij shpirtëror do të konkurrojë gjithashtu në segmentin e mbushur me njerëz C të Evropës, që do të thotë se do të duhet të përballet me Volkswagen Golf të fuqishëm.
Në të njëjtën kohë, modeli i ri Alfa Hatchback do të përballet me konkurrencë të fortë të brendshme nga Peugeot 308 dhe Opel Astra.
Të paktën nuk do të duhet të shqetësohet për Focus, pasi Ford e hoqi atë vitin e kaluar.
Ndërsa modelet e mëparshme Hatchback nga prodhuesi i automjeteve me bazë në Torino ofroheshin ekskluzivisht me motorë me djegie, modeli i ri do të ketë gjithashtu sisteme transmetimi plotësisht elektrike.
Alfa synon ta bazojë modelin e ri pa emër në platformën shumë-energjie STLA ONE, e cila është një fjalë marketingu për një arkitekturë të aftë të akomodojë si motorë me djegie ashtu edhe motorë elektrikë.
Bazat e reja do të mbështesin modelet në segmentet B, C dhe D dhe do të debutojnë në një automjet Stellantis në vitin 2027.
Edhe pse Alfa nuk ka thënë se kur do të mbërrijë modeli i ri Hatchback, ne e dimë se makina është pjesë e planit Fastlane 2030. Si pasojë, pritet të dalë në shitje deri në fund të vitit 2030 më së voni.
Po kështu, crossover-i kompakt i përmendur më parë është planifikuar të lançohet brenda të njëjtit afat kohor. Përditësime të mëtejshme për Junior janë planifikuar gjithashtu në vitet e ardhshme.
Duke iu drejtuar çështjes së fundit, Giulia dhe Stelvio të plakura do të mbeten në prodhim deri në vitin 2027. Sa i përket zëvendësimeve, detajet mbeten të paqarta.
Duke e parë gotën gjysmë plot, ka ende shpresë për modelet e gjeneratës së ardhshme, me detaje mbi "interpretimet e reja" të dy emrave që do të zbulohen në të ardhmen.
Ashtu si hatchback dhe crossover i ri, dyshja sedan dhe SUV do të mbështeten në një platformë që mbështet si motorët me djegie të brendshme ashtu edhe sistemet elektrike të fuqisë. /Telegrafi/