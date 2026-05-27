Volkswagen zyrtarisht i jep fund shitjes së veturave me ndërrues manual në Amerikë
Volkswagen ka konfirmuar se nuk do të shesë më asnjë makinë në Shtetet e Bashkuara me transmision manual pas vitit të modelit 2026.
Prodhuesi i makinave ka ndërprerë prodhimin manual të ndërruesit të shpejtësisë në Jetta GLI për vitin 2027, duke e lënë markën pa asnjë automjet të pajisur me ndërrues manual, transmeton Telegrafi.
TFLCar kohët e fundit raportoi se një udhëzues i ri porosish për linjën e VW të vitit 2027 nuk e përfshinte Jetta GLI me transmision manual. Në një deklaratë për botimin, një zëdhënës i Volkswagen tha:
"Si shoferë dhe entuziastë të makinave, ne i vlerësojmë edhe makinat manuale! Kjo është arsyeja pse rajoni ynë punoi shumë për t'i mbajtur ato pranë - ne e dimë se ka rëndësi për një grup të vogël, por të apasionuar shoferësh që duan të jenë plotësisht të angazhuar dhe të përdorin vetë marshin e tyre. Megjithatë, kërkesa globale vazhdoi të ngushtohej deri në një pikë ku tregu nuk mund ta përballojë më atë. Sado që dhemb, ky realitet nënkuptonte marrjen e disa zgjedhjeve të vështira", u tha ndër tjera.
Në një email drejtuar Motor1, prodhuesi i makinave tha: "Prodhimi i Jetta GLI me transmision manual do të përfundojë në fund të vitit të modelit 2026".
Kjo e lë limuzinën e fokusuar te entuziastët vetëm me opsionin e transmisionit me shtatë shpejtësi për modelin e vitit 2027. Ai çiftëzohet me të njëjtin motor me katër cilindra 2.0 litra turbo EA888 si më parë, i cili prodhon 228 kuaj fuqi dhe 258 nm çift rrotullues.
Vdekja e Jetta GLI të pajisur me transmision manual vjen vetëm disa vjet pasi prodhuesi i automjeteve e hoqi opsionin në Golf GTI dhe Golf R, dhe është pjesë e një trendi më të gjerë. Numri i makinave të reja në dispozicion me një transmision manual vazhdon të zvogëlohet.
Për modelin e vitit 2026, ka pak më shumë se 25 makina në shitje që ofrojnë opsionin e transmisionit. Ka disa opsione të përballueshme ende në dispozicion, si Honda Civic Si dhe Mazda Miata, por ato po përballen me të njëjtat forca tregu si Volkswagen.
Mund të jetë arsyeja pse po shohim prodhues makinash të paraqesin patenta për ndërrues të rremë manualë. Edhe BMW po është e sinqertë në lidhje me të ardhmen e transmisionit. Vetëm pak muaj më parë, kreu i BMW-së, Frank van Meel, tha: "Kutinë manuale nuk ka kuptim", duke shtuar: "Do të jetë mjaft e vështirë në të ardhmen të zhvillohen kuti ingranazhesh krejtësisht të reja sepse segmenti në treg është mjaft i vogël dhe furnizuesit nuk janë aq të etur për të bërë diçka të tillë".
Nëse është kështu, kutia manuale e ingranazheve mund të mos jetë më gjatë në treg me një çmim të përballueshëm. Nëse furnizuesit nuk i ndërtojnë ato, kostoja do të rritet, gjë që mund të jetë arsyeja pse thuhet se Ferrari po e rikthen kutinë e ingranazheve. /Telegrafi/