BMW M3 përballet me fundin: 2027 është viti i fundit i modelit
Hidhni një për M3 sepse "G80" nuk do të zgjasë shumë në këtë botë. Sigurisht, e pamë këtë të vinte pasi vetë BMW tha se ndërruesi manual CS për Amerikën e Veriut do të shërbente si lamtumirë për këtë brez.
Limuzina sportive e gjeneratës së gjashtë ka hyrë tashmë në vitin e modelit 2027 në Shtetet e Bashkuara, dhe tani po mësojmë se do të jetë edhe i fundit. Kjo është e vërtetë; M3 nuk do të kthehet për vitin e modelit 2028, transmeotn Telegrafi.
Në një intervistë me BimmerLife, Specialisti i Planifikimit të Produkteve BMW, Scott Stirling, konfirmoi se viti 2027 do të jetë viti i fundit i modelit për M3 të gjeneratës së gjashtë. Ai ishte gjithashtu personi që bindi drejtuesit e BMW në Mynih të miratonin M3 CS Handschalter për prodhim si ura e fundit e makinës.
G80 më e lehtë i bashkohet një liste të shkurtër të edicioneve speciale vetëm për Amerikën e Veriut, duke përfshirë E92 Lime Rock dhe E36 Lightweight. Ndërsa Stirling nuk dha detaje se kur do të përfundojë prodhimi, një burim i brendshëm në forumet e Bimmer Post pohon se BMW do të ndërtojë M3 përfundimtar në shkurt të vitit 2027.
Pasardhësi i drejtpërdrejtë i modelit me benzinë nuk pritet të arrijë deri diku në vitin 2028, kur do të fillojë të dalë nga linja e montimit në një fabrikë tjetër. Me emrin e koduar G84, M3 i gjeneratës së shtatë do të bëhet M3 i parë me benzinë i ndërtuar jashtë Mynihut, me prodhimin që do të zhvendoset në Dingolfing.
Ne specifikojmë "me benzinë" sepse një M3 elektrik është planifikuar të hyjë në prodhim në Mynih vitin e ardhshëm. ZA0 është prezantuar disa herë si një përbindësh elektrik me katër motorë, i kompletuar me zhurma të rreme V10 dhe ndërrime të simuluara të marsheve. Do të ketë një bateri specifike për M me një kapacitet neto prej më shumë se 100 kWh dhe fuqi dukshëm më të madhe se 463 kuaj fuqi të disponueshme në i3 50 xDrive.
Duke parë përpara, M3 me benzinë do të mbajë një motor 3.0 litra me dy turbo, megjithëse do të përdorë një "lloj të ri motori me gjashtë cilindra", sipas shefit të Neue Klasse, Dr. Mike Reichelt. Raportet sugjerojnë se do të përdorë teknologjinë hibride të butë për t'u përputhur me rregulloret më të rrepta evropiane të emetimeve.
Nëse thashethemet janë të sakta, M3 i ardhshëm do të shitet ekskluzivisht me një ndërrues automatik dhe tërheqje në të gjitha rrotat. Kjo do ta bënte M3 CS Handschalter fundin e linjës për formulën me tre pedale dhe tërheqje në rrotat e pasme.
Megjithatë, BMW nuk po e braktis ende recetën tradicionale. M2 dhe M4 të gjeneratës aktuale thuhet se do të mbeten në prodhim deri afër fundit të dekadës. Kjo do të thotë që keni ende afërsisht tre vjet për të blerë një nga dy kupet e disponueshme me një levë ndërrimi marshësh dhe tërheqje në rrotat e pasme. Megjithatë, për transmisionin manual është gati, me shefin e M, Frank van Meel, që kohët e fundit la të kuptohej se transmisioni manual me gjashtë shpejtësi nuk ka gjasa të mbijetojë në dekadën e ardhshme:"Do të jetë mjaft e vështirë në të ardhmen të zhvillohen kuti ingranazhesh krejtësisht të reja sepse segmenti në treg është mjaft i vogël dhe furnizuesit nuk janë aq të etur për të bërë diçka të tillë. Pra, ne jemi ende të kënaqur me transmisionet manuale që kemi dhe planifikojmë t'i mbajmë ato për dy vitet e ardhshme, por në të ardhmen, ndoshta do të jetë më e vështirë t'i mbajmë gjallë transmisionet manuale, veçanërisht në dekadën e ardhshme".
Ndërkohë, ka ende kohë për të blerë një M3 me ndërruesin "bëje vetë". Nëse prodhimi përfundon vërtet shkurtin e ardhshëm, librat e porosive nuk ka gjasa të mbyllen para fundit të këtij viti. CS Handschalter hyn në prodhim në korrik, megjithëse në "numër shumë të kufizuar" për Shtetet e Bashkuara dhe vetëm 40 makina për Kanadanë.
Kambio manuale CS kushton 108,450 dollarë pa opsionet në SHBA, por nuk keni pse të shpenzoni kaq shumë para nëse jeni të gatshëm të zgjidhni një M3 standard, i cili fillon me një çmim shumë më të arsyeshëm prej 80,650 dollarësh. /Telegrafi/